Un nuovo Batman sarebbe in sviluppo, ma non è quello che vi aspettate

Batman è indubbiamente uno degli eroi più popolari di sempre e che ha avuto molta fortuna nel settore videoludico, anche grazie all’eccellente serie Arkham: tuttavia, è ormai da molto tempo che non non assistiamo a un nuovo gioco che vede proprio il Crociato Incappucciato come protagonista.

Se recentemente abbiamo infatti potuto esplorare nuovamente una Gotham City senza Batman grazie a Gotham Knights (lo trovate in offerta per il Black Friday su Amazon), dopo Arkham Knight non abbiamo più avuto modo di affrontare una vera nuova avventura dedicata all’Uomo Pipistrello.

Tuttavia, l’attesa potrebbe essere presto giunta alla fine: secondo quanto segnalato dal reporter Janko Roettgers (via UploadVR), pare infatti che un nuovo videogioco dedicato al celebre eroe DC Comics sia attualmente in sviluppo presso Camouflaj, studio recentemente acquisito da Meta e già responsabile di Iron Man VR.

Il nome scelto per il progetto sarebbe Batman VR e sarebbe attualmente in sviluppo per i visori Meta Quest: di conseguenza, si tratterebbe di un titolo per la realtà virtuale, probabilmente scollegato dalla serie Arkham e diverso dal videogioco che molti fan, con buone probabilità, speravano.

L’annuncio sarebbe trapelato sorprendentemente dalla FTC, che si è lasciata sfuggire il suo sviluppo in un documento legale ufficiale: ovviamente, al momento non sappiamo molto altro del presunto progetto se non è che sarebbe attualmente in fase di sviluppo.

A dare ulteriore conferma del fatto che tale “annuncio” non fosse previsto, il reporter poche ore fa ha segnalato che la FTC ha chiesto alla corte di rimuovere tale leak in quanto considerato da Meta un’informazione «altamente confidenziale».

Did not spell this out yesterday, but the FTC later asked the court to redact this leak because Meta's layers had told the agency that it was something the company deemed "highly confidential." pic.twitter.com/czk8Vu5q8J — Janko Roettgers (@jank0) November 23, 2022

Camouflaj aveva già anticipato di essere al lavoro su un tripla-A, ma adesso grazie all’indiscrezione trapelata direttamente dalla FTC sappiamo che questo titolo dovrebbe essere un ambizioso nuovo gioco di Batman in VR.

Ovviamente al momento non sappiamo se il titolo sarà disponibile esclusivamente per i visori Meta o se sarà eventualmente rilasciato anche su altre piattaforme, come l’imminente PS VR 2: vi terremo prontamente aggiornati qualora dovessero arrivare ulteriori novità per nuove avventure del Cavaliere Oscuro.

Sfortunatamente, questo potrebbe essere uno dei primi giochi in cui sarà assente Kevin Conroy: la storica voce del Crociato Incappucciato ci ha purtroppo lasciato a 66 anni. Se volete omaggiarlo rivivendo una delle sue più grandi avventure, alcuni fan sono riusciti a trasformare Arkham City in un gioco next-gen.

A tal proposito, in attesa che possa magari essere svelato davvero un nuovo capitolo della serie Arkham o un suo erede, potreste voler ingannare l’attesa grazie a… Spider-Man.