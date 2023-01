Vi manca un nuovo Batman Arkham? Ci pensano i fan

Batman è indubbiamente uno degli eroi più popolari di sempre, sebbene dopo la serie Arkham è da tanto che vediamo il Crociato Incappucciato come protagonista di un gioco a lui dedicato.

Vero anche che da poco abbiamo potuto esplorare nuovamente una Gotham City senza Batman grazie a Gotham Knights (lo trovate in offerta per il Black Friday su Amazon), ma nulla più.

Senza contare che il video del nuovo gioco della Suicide Squad presentato durante i The Game Awards si è concentrato sull’apparizione speciale di Batman, con un omaggio allo scomparso Kevin Conroy,

Dopo Arkham Knight non abbiamo più avuto modo di affrontare una vera nuova avventura dedicata all’Uomo Pipistrello, sebbene a quanto pare sono i fan ad aver immaginato un nuovo gioco nello splendore dell’Unreal Engine 5.

Il bravissimo TeaserPlay ha infatti pubblicato un altro concept trailer in cui immagina The Batman, ipotetico tie-in ispirato al recente film di successo con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman.

Il video si concentra infatti su una Gotham City ricreata interamente grazie all’ausilio del potente motore grafico di Epic, mettendo in scena una resa che non può non ricordare proprio la serie Batman Arkham.

«Cosa succederebbe se un gioco open world simile a Batman Arkham fosse realizzato a partire dal film The Batman? Questo è senza dubbio il sogno di molti giocatori e fan dei fumetti», spiega TeaserPlay.

E ancora: «Abbiamo cercato di rendere reale questo sogno nel nostro nuovo video, speriamo di poter un giorno vedere questo gioco in azione, ufficialmente.»

Al momento in cui scriviamo, non è in lavorazione alcun nuovo titolo d’azione e d’avventura classico dedicato a Batman, men che meno un qualche tipo di progetto legato al film di Matt Reeves. Come sempre, tuttavia, la speranza è l’ultima a morire.

Restando in tema, Kevin Conroy – la storica voce del Crociato Incappucciato – ci ha purtroppo lasciato a 66 anni solo alcune settimane fa.

Se vi manca il pipistrello e volete rivivere una delle sue più grandi avventure, sappiate che alcuni fan sono riusciti a trasformare Arkham City in un gioco next-gen.

Infine, il team Camouflaj è al lavoro su un tripla-A, il quale dovrebbe essere un ambizioso nuovo gioco di Batman in VR.