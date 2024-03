Il Joker "italiano" di Suicide Squad ha una marcia in più

Rocksteady sta cercando di dare nuova vita al suo ultimo gioco con l'introduzione di Joker come personaggio giocabile in Suicide Squad: Kill The Justice League.

Il titolo, che trovate anche su Amazon, si è rivelato infatti essere un fallimento su quasi tutta la linea.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti spiegato che «Suicide Squad è un gioco sbagliato, un mezzo disastro per ogni fan di Batman e per chiunque non digerisca più la struttura da GaaS a tutti i costi che Kill the Justice League impone».

Ora, come anticipato nei giorni scorsi, una nuova versione del Joker è pronto a fare il suo debutto nel gioco.

Annunciato a gennaio come una versione Elseworlds del popolare villain, questo Joker, che non è lo stesso doppiato da Mark Hamill nei vari Batman: Arkham, sarà disponibile il 28 marzo.

Ad ogni modo, il nuovo trailer italiano - che potete visionare poco sotto - conferma una gradita presenza per noi italiani, ossia la voce del grande Riccardo Peroni nei panni del Clown Principe del Crimine.

Oltre ad aver doppiato il Joker in tutti i Batman: Arkham di Rocksteady, Peroni è stato la voce storica italiana del personaggio in Batman: The Animated Series.

Il Joker non è comunque la stessa versione che abbiamo visto nella saga di Rocksteady, ma di un villain di un mondo alternativo, il quale sarà in ogni caso giocabile tra i contenuti della prima stagione di Suicide Squad.

Questo Joker è infatti stato un membro della Suicide Squad nel suo universo, e verrà in aiuto agli altri antieroi e villain per mettere al tappeto la Justice League corrotta da Brainiac.

La Stagione 1, in arrivo il 28 marzo, sarà divisa in due episodi e disponibile per tutti i possessori del gioco, senza costi aggiuntivi.

L'obiettivo è quello di correggere l'endgame aggiungendo nuovi contenuti: staremo a vedere se ci riuscirà, evitando il flop definitivo.

Del resto, Suicide Squad: Kill the Justice League ha avuto nelle scorse settimane meno giocatori attivi contemporanei di tutti e quattro i giochi di Batman: Arkham su Steam, quindi un rilancio è fondamentale.