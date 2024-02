Suicide Squad ha una scena post-credit che farà piangere i fan di Batman

Ambientato nell'Arkhamverse, Suicide Squad: Kill The Justice League vede la presenza di Batman tra i "nemici" di Harley Quinn e soci.

Il gioco include infatti la stessa versione del Cavaliere Oscuro vista nella trilogia di Arkham.

Del resto, è anche vero che il compianto Kevin Conroy tornerà a doppiare (pare) il personaggio anche in due progetti postumi.

Ora, però, dopo che si è discusso del momento più scioccante di Kill the Justice League e dedicato proprio a Batman, sembra proprio che il gioco sulla Suicide Squad abbia una scena post-credit davvero commovente.

Attenzione: da ora seguono spoiler pesantissimi sul gioco. Proseguite a vostro rischio.

Come riportato anche da IGN US, Suicide Squad: Kill the Justice League rende omaggio al compianto attore Kevin Conroy con una scena post-credit a tema.

Il video vede Lois Lane, giornalista del Daily Planet di Metropolis, collega di Clark Kent (alias Superman), omaggiare la morte di Batman avvenuta nel gioco.

La voce rotta dal pianto è seguita da una scritta piuttosto emblematica, che ricorda Kevin Conroy, scomparso il 10 novembre 2022.

La scena è quindi un commovente omaggio indiretto anche all'attore morto all'età di 66 anni.

Al momento non è chiaro se e come Batman tornerà nel mondo dei videogioco, visto che al momento in cui scriviamo il personaggio è ufficialmente "morto".

Restando in tema, sembra proprio che il video confronto tra il vecchio Batman: Arkham Knight e Suicide Squad: Kill the Justice League sia abbastanza impietoso per quest'ultimo.

Ma non solo: sembra proprio che l'amato Batman: Arkham Asylum abbia quella che i fan considerano la peggiore boss fight di sempre, ossia il combattimento contro Joker.

Per concludere, l'attore che ha interpretato Robin in Batman: Arkham Origins avrebbe dovuto vestire il ruolo principale di Batman in un gioco mai nato.