La Suicide Squad sfida Batman nel nuovo trailer ai The Game Awards

Sul palco dei The Game Awards è stato il momento di vedere in azione Suicide Squad Kill the Justice League, il nuovo titolo Rocksteady sparito ormai dalle scene da troppi mesi.

Il gioco, come saprete, vi permetterà di seguire le scorribande della Suicide Squad del mondo DC, proponendo un’esperienza in cui vagherete per Metropolis giocando come Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang e Deadshot.

Ma non solo: stando alle informazioni rilasciate potrete anche decidere liberamente se giocare da soli o in cooperativa con quattro amici.

Di seguito potete vedere il video presentato durante i The Game Awards, che si è concentrato sull’apparizione speciale di Batman, con un omaggio allo scomparso Kevin Conroy, doppiatore storico del personaggio che performerà l’eroe di Gotham per un’ultima volta. L’uscita del gioco è fissata, a quanto pare, per il 26 maggio 2023.

