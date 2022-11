Morto Kevin Conroy, si spegne a 66 anni la storica voce di Batman

Il Cavaliere Oscuro ha perso la sua Voce. Kevin Conroy, storico doppiatore di Batman, è venuto a mancare all’età di 66 anni.

La notizia è iniziata a circolare dopo che la doppiatrice Diane Pershing, la voce di Poison Ivy nel DC Animated Universe, ha pubblicato un aggiornamento su Facebook:

«Una notizia molto triste: la nostra amata voce di Batman, Kevin Conroy, è morta ieri. Era malato da un po’, ma ha dedicato molto tempo alle convention, per la gioia di tutti i suoi fan. Mancherà molto non solo al cast della serie, ma anche alla sua legione di fan in tutto il mondo.»

Non c’erano ancora comunicati stampa ufficiali a dare (purtroppo) conferma della notizia della dipartita di Kevin Conroy, ma poco fa sono cominciate a circolare le informazioni ufficiali (tramite CBR).

Kevin Conroy ha iniziato il suo ruolo come voce di Bruce Wayne/Batman in Batman: The Animated Series, celeberrima serie animata trasmessa tra il 1992 e il 1995.

La sua carriera iniziò dopo essersi trasferito in California nel 1980 e aver ottenuto un ruolo nella soap opera diurna Another World. Prima di lanciarsi nel mondo del doppiaggio, è stato un importante attore teatrale che si è esibito all’Old Globe Theatre di San Diego in produzioni come Amleto e Sogno di una notte di mezza estate, prima di recitare in produzioni di Broadway come Lolita e Eastern Standard.

Un artista dalla formazione e talento incredibili che, nei panni del Cavaliere Oscuro, ha plasmato l’iconica voce profonda che poi abbiamo visto anche nel mondo dei videogiochi.

La voce originale di Batman nella serie Batman Arkham di Rocksteady e negli Injustice di Netherrealm è infatti di Kevin Conroy.

Oltre al lavoro pazzesco come doppiatore (qui sopra trovate uno spezzone di un dietro le quinte dei Batman Arkham), curiosamente Conroy ha anche interpretato realmente Bruce Wayne come attore.

In Crisis on Infinite Earths, crossover televisivo che abbraccia l’Arrowverse di The CW e il multiverso della DC Comics, l’attore ha interpretato una variante malvagia di Bruce Wayne.

La redazione di SpazioGames.it si unisce al cordoglio dei familiari e dei cari di Kevin Conroy che, per noi videogiocatori, sarà sempre Vendetta, Notte e Batman.