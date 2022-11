Batman Arkham City diventa next-gen, grazie ai fan

Batman Arkham City è il secondo episodio della serie uscito su PlayStation 3, Xbox 360 e PC, portando avanti la saga del Cavaliere Oscuro di Rocksteady Studios: ora, qualcuno ha ben pensato di trasformare il gioco nello splendore dell’alta definizione.

Il gioco, ispirato anche dai film di Christopher Nolan (che trovate su Amazon), è una delle migliori incursioni di Batman nel mondo dei videogiochi, il quale ha a quanto pare ancora molto da offrire.

Infatti, nonostante anche Arkham Knight sia preso di mira dai modder, l’ultimo Texture Pack HD per il sequel di Arkham Knight rende il gioco per la prima volta a una risoluzione molto più alta rispetto a quella base.

La notizia, riportata anche sul forum ResetEra, mostra infatti la bellezza di questa “nuova” versione, attesa dai fan del gioco da molto tempo.

GPUnity e Neato sono infatti i talentuosi ragazzi dietro questo progetto. A quanto pare, stando a quanto reso noto, i due ci stanno lavorando da anni, tanto che il risultato si vede.

Arkham City Redux è il nome del pacchetto di texture HD definitivo per il bellissimo Batman Arkham City Game Of The Year Edition.

Questi presenta oltre un migliaio di texture upscalate, ritoccate, raffinate e migliorate manualmente, il supporto completo alle DirectX 11 e un’installazione semplice e flessibile.

Ma non solo: questo Texture Pack aggiorna anche le immagini dei personaggi e degli ambienti del gioco, mantenendo allo stesso tempo intatta l’estetica del gioco originale.

Insomma, davvero niente male: se ci state facendo un pensierino non dovete fare altro che cliccare prima di subito a questo indirizzo.

Restando in tema, diversi mesi fa GPUnity ha rilasciato anche un incredibile HD Texture Pack per il primo capitolo della serie Arkham.

Per concludere, date un’occhiata alla nostra classifica dei migliori e peggiori videogiochi dedicati a Batman mai usciti nel mondo dei videogiochi.