Suicide Squad avrebbe anticipato il ritorno di Batman, solo che non ce ne siamo accorti

Come ormai saprete bene, Suicide Squad: Kill The Justice League vede la presenza di Batman tra gli avversari che Harley Quinn e soci dovranno sfidare.

Il gioco, che trovate anche su Amazon, include infatti la stessa versione del Cavaliere Oscuro vista nella trilogia di Arkham.

Il compianto Kevin Conroy è infatti tornato a doppiare il personaggio, con tanto di scena post-credit a lui dedicata.

Considerando che il momento più scioccante di Kill the Justice League e dedicato proprio a Batman, sembra però che il gioco sulla Suicide Squad ci abbia già anticipato il futuro del personaggio.

Attenzione: da ora seguono spoiler pesantissimi sul gioco. Proseguite a vostro rischio.

Come riportato anche da GamesRadar, alcuni fan di Suicide Squad: Kill the Justice League hanno scovato un messaggio segreto che potrebbe far pensare al ritorno di Batman.

Come evidenziato in un video di "Batman Arkham Videos", un Easter Egg potrebbe darci un indizio sui piani futuri per il Cavaliere Oscuro.

Se avete tenuto d'occhio i vostri viaggi nei panni di Harley Quinn, Capitan Boomerang, Deadshot o King Shark, potreste aver notato alcune pagine di calendario sparse in giro.

Queste pagine potrebbero essere facilmente scambiate per decorazioni, ma come si è scoperto, le date evidenziate su ciascuno dei mesi in realtà aggiungono qualcosa di interessante.

Come rivela il video, le 12 date in questione (8 gennaio, 5 febbraio, 23 marzo, 9 aprile, 12 maggio, 12 giugno, 18 luglio, 5 agosto, 20 settembre, 21 ottobre e 18 novembre) corrispondono a una determinata lettera dell'alfabeto. Ad esempio, 8 = H, 5 = E, 23 = W, e così via.

La pagina di dicembre del calendario ricorrente, che si trova nel Centennial Park, presenta il simbolo del pipistrello alla 14esima.

Sommando tutte queste lettere in ordine di mese, si ottiene la parola "tornerà". I fan hanno l'impressione che Batman sia quindi destinato a tornare in Suicide Squad: Kill the Justice League.

Al momento non è chiaro se e come Batman tornerà nel mondo dei videogioco, visto che al momento in cui scriviamo il personaggio è ufficialmente morto ammazzato per mano di Harley Quinn.

Restando in attesa di novità, il video confronto tra il vecchio Batman: Arkham Knight e Suicide Squad: Kill the Justice League sia abbastanza impietoso per quest'ultimo.

Ma non solo: Batman: Arkham Knight ha da poco guadagnato il 50% di giocatori in più, proprio dopo l'uscita di Suicide Squad: Kill The Justice League.

Per concludere, poche ore fa abbiamo pubblicato la nostra recensione del gioco dedicato alla Suicide Squad: correte a leggerla.