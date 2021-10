Doom gira letteralmente su tutto, da oggi anche su Twitter

Uno dei più grandi tormentoni di sempre, della storia dei videogiochi, è “Doom gira su tutto”. Quando pensi di averle viste tutte, ecco che il titolo iD Software gira anche su Twitter.

Non stiamo ovviamente parlando di Doom Eternal, che per quanto scalabile sia di certo lo immaginiamo a fatica girare sul social network.

In compenso, qualcuno è riuscito a farlo girare anche sullo schermo di un frigorifero smart, perché tra una birra e l’altra ci sta una piccola sparatoria volendo.

C’è anche chi ha usato Doom per giocare P.T., la storica demo di Silent Hills che qualcuno ha ricreato sfruttando l’engine dello sparatutto in un cortocircuito senza fine.

Per quanto possa sembrare strano, e noi stessi scrivendo e leggendo la notizia originale facciamo fatica a crederlo, c’è chi è riuscito a far girare Doom su Twitter.

Ovviamente l’originale ed intramontabile Doom, non gli ultimi episodi. Ma rimane comunque un’impresa fenomenale, anche considerato cosa si è dovuto fare per renderla possibile.

La complessa operazione è stata riportata da PCGamesN, che ha coinvolto due programmatori che hanno creato un bot che interagisce con Twitter, il quale ha fatto da tramite per i giocatori.

Il bot si chiama Tweet2Doom, ed è un account che è possibile seguire, e se ci interagisce si può iniziare una partita di Doom.

