P.T. non funzionerà su PS5? Giocatelo… su DOOM

L’incertezza intorno a P.T. e al suo futuro su PS5 è imperante, e – come capita spesso nel mondo del gaming – a risolverla è DOOM, il classico first-person shooter di id Software.

Il modder Andrea Gori ha infatti realizzato una versione intitolata GZ P.T. della demo dell’horror di Hideo Kojima, capace di girare su PC sfruttando il motore dello sparatutto.

Questa versione ha bisogno di GZDOOM per funzionare ma replica molto fedelmente il titolo da cui avrebbe dovuto nascere il prossimo capitolo di Silent Hill… se non fosse stato cancellato da Konami in seguito alla rottura con Kojima Productions.

Gli elementi fondanti di P.T. sono tutti lì: pianti di bambini, chiacchiericcio delle radio e, ovviamente, Lisa che ci insegue per tutta la casa. Alcuni puzzle sono stati rivisti solo per essere compatibili con un sistema di controllo più convenzionale.

Questa una video dimostrazione di GZ P.T.:

Ma cosa aspetta P.T., e cosa Silent Hill?

Quanto a P.T., ci sono state supposizioni che la demo di Silent Hills avrebbe funzionato anche sulla console next-gen e smentite di Konami che, in realtà, non smentiscono un bel niente.

Le dichiarazioni del publisher fanno infatti riferimento alla possibilità di scaricare e riscaricare il contenuto dal PlayStation Store, non al suo trasferimento tramite cavo LAN o wi-fi da PS4.

Su Silent Hill, invece, la situazione è ancora più incerta e complicata, se possibile, visto che ci sono rumor e anche in questo caso un intervento ufficiale della proprietaria dell’IP che non chiarisce davvero molto.

Da mesi si vocifera di un reboot in cantiere presso l’originale Team Silent sotto l’egida di Sony, che lo renderebbe un’esclusiva PS5.

Konami, dal canto suo, ha spiegato di stare valutando diverse strade per il ritorno della serie survival horror.