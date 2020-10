Frigorifero scansati, perché ora Doom gira anche sulle patate

Gli esseri umani fanno cose strane. Da sempre. E pure con i videogiochi. Nei giorni scorsi, ad esempio, li abbiamo visti far girare Doom – un grande classico dei videogiochi – anche su un test di gravidanza. Poi, lo abbiamo visto girare su un frigorifero. Si poteva fare di meglio o di peggio? Probabilmente sì, ma difficilmente vi sareste immaginati di vedere Doom girare su delle patate. Tante patate.

Iniziate a comprare patate per giocare a Doom!

L’esperimento è stato reso realtà grazie a un Raspberry Pi Zero, collegato con dei fili di rame a una quantità mediatamente inquietante di patate.

L’opera di ingegno (?) è stata messa insieme dallo YouTuber conosciuto come Equalo – che è riuscito a far funzionare tutto con “soltanto” settecento patate. Potete vederlo con i vostri occhi nel video di seguito.

Se, insomma, volete giocare Doom come non è mai stato giocato, iniziate ad andare al negozio di generi alimentari più vicino, perché vi serve giusto qualche patata per cominciare a mettervi all’opera.

Certo, in alternativa potete ricorrere al frigorifero o al test di gravidanza. Insomma, fate voi, ma il PC è chiaramente superato e tocca adattarsi per non risultare obsoleti.