Ora Doom e Skyrim girano anche su… i test di gravidanza. Sul serio

Di solito c’è un motivo abbastanza univoco, quando si va ad acquistare un test di gravidanza, con sensazioni contrastanti a seconda di quale sia il risultato che si spera di vedere sul piccolo display. Questo, certo, a meno che voi non siate Foone Turing. In quel caso, infatti, andrete a comprare un test di gravidanza per farci girare sopra i videogiochi.

Il programmatore californiano ha attirato su di sé le attenzioni del web, in queste ore, per essersi messo all’opera, da smanettone provetto, riuscendo a realizzare delle versioni assurdamente funzionanti di videogiochi noti come l’originale Doom e (immancabilmente) The Elder Scrolls V: Skyrim.

endianness fixed, bluetooth controller missing, alternative bluetooth controller broken, alternate alternate controller found, and now I have DOOM ON A PREGNANCY TEST:https://t.co/TFd37y9mGd — foone (@Foone) September 7, 2020

Per riuscire nel suo assurdo intento, il programmatore si è fatto affiancare da una piccola tastiera bluetooth, che ha messo in comunicazione con il test di gravidanza. Per realizzare Doom, è partito da un video gameplay del gioco originale, riducendolo poi alla bicromia in modo che potesse venire riprodotto sul display.

C’è spazio anche per il risveglio al cospetto di Ulfric in The Elder Scrolls V: Skyrim, ovviamente.

hey you, you're finally awake.

You were trying to get pregnant, right? pic.twitter.com/uCgmymvahS — foone (@Foone) September 5, 2020

Insomma, la prossima volta che farete un test di gravidanza, non pensate di privarvene: potreste sempre ingegnarvi come Foone e tirarne fuori il prossimo display per la vostra esperienza da gaming.

