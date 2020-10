DOOM Eternal adesso gira anche sul vostro frigorifero

Siete rimasti sorpresi alla visione di quella clip in cui l’originale DOOM girava su un test di gravidanza? Aspettate di vedere cos’è successo a DOOM Eternal, allora.

Come condiviso da un giocatore curioso su Instagram, e rilanciato da Andy Robinson su Twitter, l’ultimo titolo di id Software può funzionare anche su un frigorifero grazie alla potenza del cloud.

Via the power of xCloud, Doom Eternal runs on a Samsung fridge:https://t.co/419Pbzh3Fv pic.twitter.com/UVo3vK8b36

