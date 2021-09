Disney Classic Games Collection annunciato, ecco la data di uscita!

Per la serie dei grandi ritorni videoludici, tocca ai Disney Classic Games Collection fare capolino tra le prossime uscite per console.

Quello dei cofanetti, o edizioni da collezione, che contengono i migliori giochi di un periodo è una tendenza ormai molto diffusa, come dimostra pure Super Mario 3D All-Stars tanto per fare un esempio.

Non sono da meno altre saghe ovviamente, come Uncharted che di recente verrà rimasterizzato per PS5 e PC, e raccolto in una nuova collezione.

Trattamento simile per Final Fantasy, la cui Pixel Remaster è uscita di recente e contiene i primi sei capitoli pubblicati su piattaforme più moderne.

Per quanto riguarda invece Disney Classic Games Collection se ne parlava ormai da un po’, ma oggi è arrivato finalmente l’annuncio ufficiale.

Si tratta di una nuova edizione di una collezione già uscito, ovvero Disney Classic Games, ma che stavolta contiene delle novità, come rivelato da Gematsu.

La prima, più importante, è la presenza di un terzo gioco nella collezione. Si tratta del videogioco tratto da Il Libro della Giungla, che si aggiunge ai classici Alladin e Il Re Leone.

Del pacchetto si occuperà Nighthawk Interactive, e sarà disponibile dal prossimo autunno per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam.

All’interno di Disney Classic Games Collection ci saranno tutte le versioni a 16-bit, e la versione retail del gioco avrà anche i libretti di istruzioni ispirati a quelli che, all’epoca, erano nelle custodie dei giochi originali.

Oltre all’ovvia riproposizione in alta definizione, sarà possibile giocare anche con uno speciale filtro CRT per emulare l’esperienza d’epoca. Non mancano ovviamente le modalità museo in cui ammirare i dietro le quinte ed i segreti di questi giochi, così come una selezione della colonna sonora.

