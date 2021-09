Metroid Prime Trilogy, il primo capitolo potrebbe uscire a prezzo pieno

Quello del ritorno della Metroid Prime Trilogy su Nintendo Switch è un rumor che gira ormai da anni, ed oggi sono emerse altre novità.

Mentre a giorni Samus tornerà per chiudere la sua storia con Metroid Dread, ci sono nuove informazioni sulla collezione dei giochi usciti per GameCube e Wii.

La quale, uscita originariamente nel 2009, sarebbe stata completata addirittura molto tempo fa per Switch, secondo alcuni.

Mentre, come sapete, l’attesissimo Metroid Prime 4 è stato resettato da zero qualche anno fa, con i Retro Studios di nuovo al comando, ma da allora non si è saputo nulla.

Con il nuovo Nintendo Direct in arrivo questa notte, in molti si stanno chiedendo se sarà questa l’occasione per l’annuncio della nuova versione della Trilogy, e magari qualcosa di nuovo per Metroid Prime 4.

A dire la loro, tramite VGC, sono alcuni insider noti, e spesso ben informati, del mondo Nintendo, tra cui Emily Rogers.

Secondo l’insider, che spesso ha saputo anticipare e rivelare cose molto puntuali e veritiere sulle operazioni della Grande N, la trilogia potrebbe essere smembrata in favore di una release del primo capitolo autonoma, e a prezzo pieno:

«Non sono sicura se avremo una ‘trilogia’ o solo una re-release del primo gioco. Sono più sbilanciata verso quest’ultima opzione, ma spero avremo la prima.»

Trattandosi di un’opinione di una persona pur ben informata, ma sicuramente non dentro all’azienda, va detto che Nintendo sta cambiando molto alcune sue politiche e ci ha abituato a operazioni simili.

Basti pensare alle uscite di Super Mario 3D All-Stars o The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, dove le politiche di prezzo attuate per entrambi i prodotti hanno fatto storcere il naso ai giocatori (e anche a noi).

In ogni caso non manca molto per saperne qualcosa di più, perché nel 2022 si celebrerà il ventennale di Metroid Prime, e Nintendo sicuramente si unirà alle celebrazioni.

Nell’attesa vi rimandiamo alla nostra anteprima di Metroid Dread, che sarà disponibile dal prossimo 8 ottobre su Nintendo Switch.

Altro appuntamento per stasera invece, dalla mezzanotte, con il nuovo Nintendo Direct dedicato alle uscite invernali.