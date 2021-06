Final Fantasy Pixel Remaster annunciato, collection da FF a FF6

Square Enix ha annunciato Final Fantasy Pixel Remaster, una nuova compilation con i suoi titoli classici più amati.

Questa collection comprenderà tutti i giochi della serie mainline dal primo episodio fino al sesto per PC e mobile.

La compilation proporrà i «remaster 2D definitivi» dei capitoli in due dimensioni più iconici del franchise ruolistico.

I giochi saranno offerti individualmente anche se non è chiaro se ci sarà un pacchetto completo per averli tutti insieme e a che prezzo.

Per il momento la data di lancio rimane avvolta nel mistero per questa inaspettata notizia, ma “presto” dovremmo saperne di più.

Questo il breve comunicato fornito dal publisher giapponese:

«Oggi, durante l’evento estivo di Square Enix Presents,Square Enix ha annunciato che i sei originali giochi di Final Fantasy che hanno ispirato un’intera generazione di fan dei GdR tornano di nuovo in vita nella serieFinal Fantasy Pixel Remaster. Sia i fan che i nuovi giocatori potranno tuffarsi in sei capolavori senza tempo con storie uniche di avventure epiche. L’azienda pubblicherà ogni gioco separatamente, da Final Fantasy fino a Final Fantasy, su Steam e dispositivi mobile».

Di certo, un modo per Square Enix di coinvolgere nella sua iconica saga ruolistica nuove fasce d’età finora all’oscuro dei classici.

