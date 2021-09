Arriva una nuova favola dark (tutta italiana) ispirata alle opere Disney

Dal creatore e game director della saga horror di Remothered arriva una una nuova avventura molto vicina ai toni della favola interattiva: Bye Sweet Carole.

Unendo meccaniche tipicamente old school alla Heart of Darkness, Another World e Flashback il titolo abbraccia alcuni dei più tipici elementi survival horror alla Clock Tower e lo stesso Remothered.

Il gioco racconta una grottesca favola dell’orrore nel tradizionale stile grafico di alcuni dei più amati classici Walt Disney dell’epoca d’oro (inclusi Biancaneve e i 7 Nani e La Bella Addormentata nel Bosco).

Chris Darril ha già avuto modo di mostrare il suo talento con la sua opera prima, recensita sulle pagine di SpazioGames ormai diversi mesi fa.

Anche per quanto riguarda il sequel di Remothered, ossia Broken Porcelain, avevamo potuto trovare del buono in un gioco uscito purtroppo con qualche difetto di troppo.

Bye Sweet Carole racconterà una storia toccante ma anche terribilmente inquietante. Sembrerà di rivivere le amate avventure degli anni ‘90 o i film che hanno segnato l’infanzia, trascinati in un nuovo universo videoludico sicuramente intrigante.

Secondo la descrizione rilasciata via comunicato stampa, il gioco non ha alcuna intenzione di somigliare ad una favola o ad un film d’animazione tradizionale, visto che non verranno applicati sconti e censure nei contenuti e nelle tematiche affrontate.

La trama racconterà le vicende della giovane Lana Benton, spinta dall’inquietante Mr. Kyn, anche detto “Vecchio Cilindro”, catapultata in un misterioso giardino incantato, ad affrontare creature minacciose ed inquietanti.

In seguito al rinvenimento di molteplici missive da parte di un certo “francese”, Lana segue le ultime tracce di Carole Simmons, una coetanea apparentemente fuggita dal Bunny Hall, un orfanotrofio del XIX secolo oramai infestato da colonie di conigli selvatici che avrebbero aperto un varco dimensionale verso il regno di Corolla.

Poco più in basso e in alto, trovate alcune immagini tratte da Bye Sweet Carole.

