Diablo IV avrà degli elementi mai visti prima (e ci sono le immagini)

A febbraio di quest’anno, in occasione della BlizzCon 2021, Blizzard ha mostrato nuovamente il suo Diablo IV, oltre ad altri progetti attualmente in lavorazione.

Il quarto capitolo dell’amato franchise promette infatti di riportare in auge la serie, dopo il mezzo passo falso (quantomeno dal punto di vista stilistico) visto con Diablo III.

Blizzard sembra infatti voler tornare ai fasti di un tempo con Diablo IV, come del resto vi abbiamo spiegato nella nostra anteprima (con intervista agli sviluppatori).

Assieme quindi a Diablo Immortal, il capitolo mobile che sembra avere ben più di una freccia al proprio arco, le informazioni sul quarto episodio sono attese con trepidazione dai fan.

Ora, con un lungo post nel blog ufficiale, Blizzard ha fatto il punto della situazione nel suo aggiornamento trimestrale.

Più in particolare, questa volta si parla del comparto artistico del gioco, stando anche alle parole del director Luis Barriga:

L’arte dei personaggi è ugualmente importante perché racchiude due aspetti chiave di Diablo: le classi e i mostri. L’aspetto e le sensazioni proposte dalle classi sono sempre stati due ingredienti segreti di Diablo.

Johh Mueller, direttore artistico, ha invece mostrato Lilith, grazie a un’immagine proveniente dai filmati di gioco renderizzati col motore grafico di Diablo IV.

«Questo è il livello di dettaglio di base con cui vogliamo presentare la maggior parte dei PNG, delle classi e dei mostri in Diablo IV.» ha aggiunto Mueller.

Inoltre, «Durante la creazione del personaggio puoi scegliere diverse identità e personalizzarle con una caterva di opzioni dettagliate.»

Come se non bastasse, i giocatori potranno personalizzare l’aspetto del loro personaggio col nuovo sistema del Guardaroba, che permette di combinare centinaia di componenti d’armatura unici per la classe, assieme a molte diverse combinazioni di colori personalizzati per creare l’aspetto che rappresenta al meglio l’eroe scelto.

Arnaud Kotelnikoff, capo grafico dei personaggi, ha inoltre aggiunto che «Diablo IV presenta un livello di personalizzazione per i personaggi mai proposto in alcun precedente titolo di Diablo.»

«Potrai modificare il volto del tuo personaggio, il taglio di capelli, la barba e le sopracciglia, aggiungere monili come piercing e orecchini, trucco e segni sul corpo come tatuaggi o pittura corporea.»

Inoltre, «gli strumenti atti a personalizzare l’aspetto dei propri personaggi aiutano a stabilire un maggiore legame coi personaggi stessi e col gioco. Il nostro sistema delle tinture ti permette di cambiare la combinazione di colori dei pezzi d’armatura, per esempio da argento a oro, o sostituendo un abito bianco con uno nero, e così via.»

Tutte le altre informazioni, inclusi altri video del gioco, sono reperibili nel post ufficiale sul sito di Blizzard.

Nelle prossime settimane scoprire sicuramente anche altre informazioni su Diablo II Resurrected, affascinante remaster del secondo capitolo annunciata per PC e console sempre in occasione di BlizzConline.

Proprio a tal proposito alcune settimane fa abbiamo provato il gioco in questione in una forma preliminare, e non vediamo l’ora che torni in vita il capolavoro Blizzard.

Infine, avete letto che in occasione di BlizzConline sono stati inviati anche i Metallica, storico gruppo heavy metal statunitense, ad esibirsi in un emozionante concerto.