Diablo II Resurrected, il remake è ufficiale: il trailer alla BlizzCon

Ve lo avevamo già preannunciato in mattinata, ma ora è ufficiale: Diablo II Resurrected è stato mostrato da Blizzard in occasione della cerimonia di apertura della BlizzCon 2021.

Il primo trailer, visionabile poco sotto, mostra il gioco 20 anni dopo la sua uscita originale.

La descrizione ufficiale recita:

Sorgi, Diablo, Signore del Terrore. Diablo II: Resurrected (www.diablo2.com) è la rimasterizzazione definitiva di Diablo II e della sua espansione Lord of Destruction®, due capisaldi dell’iconica serie di giochi di ruolo d’azione di Blizzard Entertainment.

Il gioco proporrà una veste grafica retrò con sprite in 2D e una versione rimasterizzata in 3D. Il gioco vedrà la luce su tutte le piattaforme attualmente in circolazione inclusa Nintendo Switch, con tanto di supporto al cross-progression. Inoltre, tutti i 27 minuti di cinematiche sono stati ricreate frame by frame.

L’uscita di Diablo II Resurrected è prevista entro la fine del 2021.