Twitch silenzia i Metallica alla BlizzCon: il risultato è divertentissimo

Ieri sera su Twitch si è svolto il BlizzCon 2021, l’evento online gratuito creato da Blizzard per coinvolgere la propria community ed informarla sui nuovi giochi in arrivo.

L’evento è stata anche l’occasione per mostrare al grande pubblico Diablo 4, il quarto capitolo della storica saga di action-RPG. con un trailer sicuramente spettacolare.

Per celebrare l’occasione, Blizzard ha anche invitato i Metallica, storico gruppo heavy metal statunitense, ad esibirsi in un emozionante concerto.

Pare però che la mossa abbia colto decisamente di sorpresa Twitch, che non era evidentemente preparata per l’occasione.

Ed è dunque successo che, con un risultato decisamente comico, il canale gaming ufficiale di Twitch è stato costretto a silenziare il proprio streaming.

Al posto del concerto heavy metal è stata infatti mandata in onda una bizzarra musichetta folk.

La motivazione è semplice: evitare possibili avvisi di rimozione a causa del DMCA (Digital Millenium Copyright Act), ovvero per violazione del copyright sulla musica.

Una clip dell’avvenimento è stata salvata dall’utente Twitter Rod Bleslau, che potete ammirare qui sotto in tutta la sua ilarità:

the current state of Twitch: the official Twitch Gaming channel cut off the live Metallica concert to play 8bit folk music to avoid DMCA pic.twitter.com/sCn56So8Ee

— Rod Breslau (@Slasher) February 19, 2021