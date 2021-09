Death Stranding Director’s Cut, l’upgrade PS5 costa di più per gli italiani

Si continua a discutere sull’annosa questione degli upgrade PS5 dei giochi cross-gen, e stavolta c’entra Death Stranding Director’s Cut.

Una vicenda su cui Sony si è già infognata qualche settimana fa, relativamente a Horizon Forbidden West, relativamente al fatto se dovesse essere a pagamento o meno.

In quel caso Sony ha fatto dietrofront ascoltando le richieste del pubblico, ma per il futuro ha espresso chiaramente le proprie intenzioni al riguardo.

La prima controversia, in questo senso, è stata relativa a Control Ultimate Edition, la prima volta in cui abbiamo cominciato a sentire questi discorsi.

Per quanto riguarda Death Stranding Director’s Cut, l’upgrade dalla versione PS4 alla versione PS5 sarà a pagamento. Ma c’è una brutta sorpresa per gli italiani.

Niente che arrivi effettivamente dal nulla, ma una cosa che fa sempre un po’ strano dover rilevare. Di fatto, l’upgrade PS5 costa di più per gli italiani rispetto che per gli inglesi.

Lo riporta GameRant, confrontando il prezzo dell’upgrade in sterline rispetto alle altre valute. Per i giocatori inglesi, tra l’altro, il prezzo è inferiore anche rispetto agli americani.

La versione americana dell’upgrade viene prezzata a dieci dollari, così come per noi è dieci euro, mentre l’upgrade della versione UK del gioco costa cinque sterline.

PSA for those of asking about the upgrade path for #DeathStranding on PS4 to Death Stranding Director's Cut Digital Deluxe Edition on PS5:

1. The upgrade will be available on Friday

2. It will cost £5

3. Keep On Keeping On pic.twitter.com/ast9zcqsGY

— PlayStation UK (@PlayStationUK) September 21, 2021