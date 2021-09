Death Stranding Director’s Cut: ecco il trailer finale di Kojima in widescreen su PS5

Come anticipato nelle scorse ore, da oggi è disponibile il trailer di lancio finale di Death Stranding Director’s Cut editato da Hideo Kojima per celebrare il lancio su PS5.

L’evento era particolarmente atteso dai fan di Death Stranding in quanto, a differenza dei precedenti filmati realizzati per il titolo, questo è stato creato proprio dal suo autore.

Inizialmente si pensava che il trailer fosse stato rinviato, tuttavia Hideo Kojima aveva ammesso di aver condiviso l’immagine sbagliata e che non era mai stata sua intenzione posticiparlo.

L’annuncio aveva inoltre destato parecchia curiosità nella community per il fatto che è stato girato in ultrawide su PS5: lo stesso Hideo Kojima aveva anche suggerito di ascoltarlo con un impianto surround coinvolgente.

Il trailer in questione è stato pensato per essere apprezzato non soltanto da chi non conosce il titolo, ma anche per chi è riuscito a portare a termine l’avventura originale.

Si tratta dunque dell’occasione di vedere la Director’s Cut con la presentazione tipica della cinematografia di Hideo Kojima, che i suoi fan hanno imparato ad apprezzare fin dalle sue prime opere videoludiche.

Di seguito vi proponiamo dunque l’ultimo filmato realizzato per Death Stranding Director’s Cut, creato direttamente dal suo autore che mostra la sua visione prendere vita.

Hideo Kojima sul suo profilo Twitter ha confermato che la presentazione finale è stata realizzata da lui a mano, motivo per cui sembra essere particolarmente interessato ai feedback della community.

In particolar modo, l’autore di Death Stranding ha chiesto ai suoi fan che cosa ne pensassero della musica utilizzata nel trailer, confermando nuovamente di aver riposto grandissima attenzione nel comparto sonoro, come precedentemente annunciato.

What did you think of the final trailer?

It's handmade, but what do you think?

Did you like it? Like the music?

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 8, 2021