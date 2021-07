Cyberpunk 2077, torna una meccanica tagliata (ma CD Projekt non c’entra)

Dopo il ritorno su PlayStation Store, atteso praticamente fin dal lancio, Cyberpunk 2077 è stato protagonista di un balzo nelle vendite delle copie fisiche.

Malgrado questa buona notizia, l’ultimo titolo di CD Projekt RED continua a essere minato da gravi mancanze dal punto di vista della resa generale e dei contenuti.

La software house polacca si è comunque detta soddisfatta della stabilità attualmente raggiunta dal gioco, dichiarazione che ha fatto storcere il naso a molti videogiocatori.

I fan sono in seguito partiti all’attacco in modo decisamente creativo, ovvero rieditando le slide celebrative condivise dal team di sviluppo con delle statistiche più “realistiche” (dal loro punto di vista).

Il periodo precedente al lancio di Cyberpunk 2077 è stato dominato da un entusiasmo incontrollabile, che ha portato con sé tante promesse, non tutte mantenute.

I contenuti tagliati dalla versione finale del prodotto sono innumerevoli, e uno di questi riguarda la meccanica di parkour, del tutto assente.

La disciplina sportiva non ha trovato un suo spazio, così come la personalizzazione dei veicoli, la metropolitana, un impianto narrativo più profondo e molti altri contenuti rimossi in extremis.

Ancora una volta, a “risolvere” il problema ci hanno pensato i modder, reduci dall’aver dato vita a una sorta di parkour futuristico che ci permetterà di vedere Night City da un altro punto di vista (via TheGamer).

Il contenuto della mod è al centro del seguente video, che vi farà sicuramente venire voglia di cimentarvi in questo nuovo sport:

Grazie a questa mod sarà possibile girare per la città in modo del tutto nuovo, chiudendo un occhio sull’effettiva assenza di meccaniche di wall run o simili (promesse in partenza).

Continuando ad allenarsi in questa disciplina si accumuleranno dei punti sperienza utili per ottenere upgrade e migliorare le performance acrobatiche.

Tra un volo e l’altro, una nuova patch in arrivo è stata recentemente scoperta: stando ad alcune voci, l’aggiornamento dovrebbe essere disponibile tra circa tre settimane.

Intanto, Sony continua a sconsigliare l’acquisto del titolo, che non sente ragioni ed è il più venduto su PS Store.

Se volete mettere le mani su una versione “originale” del prodotto per dare un’occhiata ai contenuti tagliati, non vi resta che seguire questo procedimento.