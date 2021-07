Cyberpunk 2077, l’attacco dei fan: “ecco le vere statistiche”

Nonostante le tante patch attualmente apportate su Cyberpunk 2077, nelle ultime ore è apparso evidente come i fan sostengano che il lavoro di CD Projekt sia ben lontano dall’essere finito.

I possessori del gioco, evidentemente stanchi dello stato di Cyberpunk 2077 che loro reputano essere ancora incompleto, hanno dunque deciso di invadere i social media, svelando quelle che secondo loro sono le «vere» statistiche del gioco.

Nonostante CD Projekt si sia recentemente dichiarata soddisfatta della stabilità raggiunta, sembra dunque evidente che i fan abbiano ancora oggi una opinione decisamente diversa sull’argomento.

Le critiche maggiori riguardano le feature mancanti, ma promesse dagli sviluppatori prima del lancio: un attacco riaccesosi soprattutto dopo la diffusione di un video che ha dimostrato la loro presenza su una versione senza patch.

Come riportato da Kotaku, ad essere stati presi di mira dai fan sono stati i diversi post che CD Projekt ha pubblicato sui propri social network, che svelavano nel dettaglio statistiche legate al gioco.

L’account Twitter di Cyberpunk 2077 in particolare è ricco di curiosità e numeri che svelano, ad esempio, quanti personaggi sono stati sconfitti dagli utenti, le morti medie giornaliere a Night City ed altre statistiche simili.

Since players were first unleashed on Night City's streets, 13 billion people have been defeated by V. By comparison, the megalopolis has a population of 6.9 million… #CyberpunkInNumbers pic.twitter.com/RLRH7TfsZy — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) July 8, 2021

Evidentemente infastiditi da queste statistiche, i fan hanno deciso di passare all’attacco, pubblicando i «veri numeri» del titolo, scherzando molto su quelle che sono le feature mancanti e i bug ancora presenti.

Per esempio, sul forum Reddit dedicato a Cyberpunk 2077 c’è chi scherza sul fatto che «V ha modificato il suo aspetto zero volte», o che i giocatori hanno speso «zero milioni di dollari sulla personalizzazione delle auto», in riferimento appunto a diverse meccaniche che non sono mai state introdotte.

C’è chi propone anche numeri divertenti sulla scarsa ottimizzazione del gioco stesso, rivelando che «i poliziotti si sono teletrasportati 7.300.000 di volte».

Quello dei «numeri di Cyberpunk» sta diventando un vero e proprio tormentone all’interno della community: i fan sperano che questo serva a catturare l’attenzione di CD Projekt e li spinga a lavorare su ciò che i fan vorrebbero davvero nelle prossime patch.

Lo scorso mese, Cyberpunk 2077 è stato il gioco PS4 più venduto su PlayStation Store: è probabile che il grande successo a livello di vendite abbia spinto ulteriormente i fan a non ignorare i problemi che non sono stati ancora risolti.

Bisogna però sottolineare che CD Projekt vuole ancora fare del suo meglio per supportare il titolo a lungo: è stata scoperta una patch di grandi dimensioni in arrivo.

Non resta dunque che scoprire se l’aggiornamento riserverà novità sui DLC gratis: la finestra di lancio promessa inizialmente è infatti saltata.