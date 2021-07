Cyberpunk 2077, una versione senza patch ha tutti i contenuti tagliati

Cyberpunk 2077 è di nuovo disponibile su PlayStation Store da circa due settimane, dopo un lungo periodo di assenza iniziato immediatamente dopo l’uscita.

L’ambizioso action RPG firmato CD Projekt RED è stato supportato costantemente nel periodo post-lancio, e adesso un giocatore ha deciso di dare un’occhiata al gioco “originale”, senza alcuna patch.

Il ritorno sullo store di Sony ha permesso al titolo di vendere un maggior numero di copie fisiche rispetto al passato, come se la sua presenza sugli scaffali digitali avesse scatenato una sorta di iniezione di fiducia.

La stessa software house polacca si è detta soddisfatta della stabilità raggiunta finora, e consapevole dei numerosi sforzi fatti per rendere il prodotto più giocabile rispetto a quanto visto negli scorsi mesi.

Lo youtuber Tyler McVicker ha deciso di dare un’occhiata al gioco disinstallando patch e update e disconnettendosi da internet, trovandosi di fronte a un prodotto effettivamente diverso.

Le differenze riguardano l’interfaccia, i menu ma anche una serie di personaggi tra cui i venditori, che in questa build tendevano a girare per la città, come suggerito da alcune icona sulla mappa.

Mappa che presenta dei cambiamenti, riscontrabili anche nella customizzazione delle armi e nel sistema delle perk, come scoperto dall’utente, che ha dedicato il seguente video a questo suo “esperimento” (via GamesRadar+):

McVicker ha specificato che «la versione di Cyberpunk 2077 presente sulle copie fisiche risale a settembre 2020, solo due mesi prima dell’uscita del gioco».

«Nel corso degli ultimi, turbolenti mesi prima dell’uscita», spiega lo youtuber nel video «molti contenuti sono stati rimossi all’ultimo minuto per fare in modo che il gioco girasse su console old-gen».

In conclusione, McVicker ha chiarito che, seguendo il suo metodo, «chiunque può giocare a questa versione, anche adesso» e ha invitato i fan a unirsi a lui per trovare tutte le differenze.

Dopo il ritorno sullo store, CD Projekt ha apertamente consigliato di giocare il titolo su PS4 Pro e PS5, per tentare di arginare qualche problema ancora non risolto.

In effetti, su PS4 il gioco risulta ancora molto spoglio, compromesso dovuto alla volontà di raggiungere i 30fps (ma con moltissimi sacrifici).

Intanto, qualcuno continua a divertirsi con Cyberpunk 2077 scoprendo nuovi bug e glitch di ogni genere. L’ultimo di questi riguarda i rottami, che possono essere guidati (anche se non hanno le ruote).