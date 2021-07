Cyberpunk 2077 scoperta una nuova (grande) patch in arrivo

I lavori di CD Projekt per migliorare Cyberpunk 2077 non si sono mai fermati: il team polacco ha infatti promesso di supportare l’ultimo gioco open world RPG il più a lungo possibile.

Per questo motivo, gli aggiornamenti di Cyberpunk 2077 sono sempre uno degli eventi più attesi dalla community, curiosi delle novità e dei fix che saranno introdotti.

Grazie al lavoro effettuato dagli sviluppatori, il titolo è tornato disponibile per l’acquisto su PlayStation Store, dove è già riuscito a diventare il videogioco più venduto su PS4, nonostante Sony lo sconsigliasse.

Seppur probabilmente non si tratterà della patch più grande di sempre, come sottolineava un’indiscrezione smentita dagli sviluppatori, il prossimo aggiornamento potrebbe dunque includere novità importanti.

Come riportato da Wccftech, tramite Epic Games Store è stato scoperto un nuovo aggiornamento di Cyberpunk 2077 dalle dimensioni importanti, il che suggerisce che la patch arriverà molto presto.

A scoprirlo è stato l’utente PricklyAssassin, che utilizzando Epic Inspector ha individuato una patch in arrivo su Cyberpunk 2077 dal peso di 38.2GB.

In seguito è stato rivelato che questo update è stato caricato anche su Steam e GOG per motivi di testing: la patch non sarebbe dunque ancora stata ultimata, ma al lancio mancherebbe davvero poco.

Secondo l’utente autore della scoperta, l’aggiornamento dovrebbe uscire tra circa 2-3 settimane: gli utenti che hanno acquistato il gioco su Epic Games Store saranno inoltre obbligati a scaricare la patch, anche se vorranno giocare offline.

Uno degli ultimi aggiornamenti infatti avrebbe incluso una stringa di codice necessaria per il supporto dei DLC e delle espansioni: di conseguenza, potrebbero esserci novità in arrivo proprio grazie alla patch in arrivo.

Ovviamente non c’è alcun modo di sapere con certezza quali saranno i contenuti dell’ultimo aggiornamento, ma trattandosi di una patch da oltre 30GB i fan potranno aspettarsi grandi cambiamenti.

Al momento non è infatti possibile fare alcun datamine, ma vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno diffuse novità ufficiali.

Ai fan non resta dunque che aspettare per scoprire se questo aggiornamento includerà novità sui DLC gratuiti che erano stati promessi, dopo che la finestra di lancio iniziale è ormai saltata.

CD Projekt si è già dichiarata soddisfatta della stabilità raggiunta dal titolo, anche se continuerà a lavorare per migliorarla ulteriormente su tutte le console.

Gli appassionati sperano che in futuro possano venire reintrodotti i contenuti tagliati del gioco, soprattutto dopo che è stato dimostrato che erano ancora presenti in una versione senza patch.