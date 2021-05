Cyberpunk 2077 svela il personaggio con cui avete avuto più romance

CD Projekt continua a snocciolare numeri sul suo ultimo shooter RPG Cyberpunk 2077 attraverso i propri canali social.

Cyberpunk 2077 ha avuto un lancio tribolato ma questo non ha impedito a tanti di appassionarsi, nel senso letterale del termine visto che oggi parliamo di romance.

Il gioco ha appena cambiato game director in vista delle imminenti espansioni, salutando Adam Badowski.

Nonostante i tanti fix, però, resta fuori da PlayStation Store e non sembra essere prossimo al ritorno sul negozio online.

Panam is Night City's "most wanted" – romantically, that is😍. Millions of mercs named V have shown their affection for her – more than for anyone else. #CyberpunkInNumbers pic.twitter.com/j0nBwr27U0

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) May 28, 2021