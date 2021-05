Cyberpunk 2077, CD Projekt non sa ancora quando tornerà su PS Store

Non si hanno ancora novità sul possibile ritorno di Cyberpunk 2077 su PlayStation Store, dopo che sono passati ben 5 mesi dalla sua rimozione.

L’open world di CD Projekt venne infatti rimosso in seguito alle richieste di rimborso arrivate a Sony, rendendo dunque impossibile al momento l’acquisto in digitale del prodotto.

Sono passati ormai più di 5 mesi da quando venne rimosso, visto che Sony prese la decisione di procedere in questa maniera per rimborsare gli utenti il 18 dicembre 2020.

CD Projekt si era detta nelle scorse settimane convinta che sarebbe tornato a breve, ma un’ultima intervista rilasciata dal team avrebbe allontanato questa ipotesi, almeno per il momento.

CD Projekt non ha ancora idea di quando tornerà Cyberpunk 2077 su PlayStation Store.

Come riportato da Video Games Chronicle, Adam Kicinski, il CEO della compagnia, ha infatti dichiarato agli investitori che stanno ancora discutendo con Sony su quando sarà possibile reintrodurre Cyberpunk 2077 sullo Store.

Tuttavia, al momento la stessa CD Projekt non ha ancora la minima idea di quando questo possa accadere, rivelando di non avere ancora avuto alcuna indicazione su una possibile data.

Il processo verrebbe però accelerato costantemente dalle patch che il team sta rilasciando, lasciando intendere che Sony stia attendendo che tutti i problemi vengano effettivamente risolti:

«Ne stiamo ancora discutendo: con ogni patch il gioco sta migliorando e ci sono progressi visibili, ma come abbiamo detto in passato la decisione spetta esclusivamente a Sony, dunque stiamo aspettando l’informazione su quando decideranno di riportare il gioco (su PlayStation Store)».

Sony non avrebbe dunque ancora dato il via libera per il ritorno di Cyberpunk 2077 sul PlayStation Store e CD Projekt ha chiarito che la decisione spetta solamente a loro.

Nonostante sia passato dunque così tanto tempo dalla rimozione sullo store, la situazione non sembra voler accennare a risolversi: qualora ci fossero novità sul possibile ritorno su PlayStation Store vi terremo naturalmente aggiornati.

L’assenza dal negozio online di PlayStation si è fatta sentire anche sulle vendite digitali: CD Projekt ha segnalato un brusco calo nelle vendite sulle copie che non sono fisiche, attualmente le uniche disponibili per PlayStation.

La situazione per il lancio è stata talmente grave da aver condizionato tutta l’industria, che ha commentato in coro su come questa situazione avrebbe potuto essere evitata.

Nonostante tutto, le vendite sono state comunque un successo, al punto da aver garantito ricchi bonus per i membri del board della compagnia.