Cyberpunk 2077 “rinasce” con il nuovo game director

CD Projekt RED ha da poco nominato Gabriel Amatangelo nuovo game director di Cyberpunk 2077.

Amatangelo è entrato a far parte di CD Projekt nel gennaio 2020 come direttore creativo proprio per Cyberpunk 2077.

La notizia segue la partenza del former quest director Mateusz Tomaszkiewicz, dimessosi dalla carica e lasciando ufficialmente lo studio di sviluppo polacco, travolto dalle polemiche per le condizioni del gioco.

Prima del ruolo attuale, Amatangelo ha lavorato come design director per il DLC di Dragon Age: Inquisition, oltre che come lead designer delle varie espansioni di Star Wars: The Old Republic.

Come riportato anche da Gameindustry.biz, Gabriel sarà quindi incaricato di guidare lo sviluppo delle future espansioni di Cyberpunk 2077, previste nei prossimi mesi.

L’ex game director, Adam Badowski, si concentrerà ora su altri compiti di leadership all’interno dell’azienda.

Ciò include la cosiddetta transizione RED 2.0 di CD Projekt, che vedrà lo studio modificare la sua strategia per sviluppare più titoli AAA in parallelo.

Ricordiamo che a inizio maggio, il director di The Witcher 3: Wild Hunt si è dimesso dopo aver affrontato accuse di bullismo sul posto di lavoro.

La speranza è che con la promozione di Amatangelo CD Projekt riesca a migliorare notevolmente il proprio gioco, già smussato grazie alle più recenti patch rilasciate in queste settimane.

Tutti i guai occorsi a Cyberpunk 2077 non hanno impedito in ogni caso alla software house polacca di portare a casa un risultato notevole dal punto di vista dei ricavi, cosa questa che lascia bene sperare per il futuro della compagnia.

Vero anche che la disputa tra Sony e CD Projekt che aveva portato alla rimozione di Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store subito dopo la release continua, visto che del gioco al momento non v’è traccia.