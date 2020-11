Cyberpunk 2077 su PlayStation 5: ecco un video gameplay!

Attesissimo, a pochi giorni dal suo debutto Cyberpunk 2077 sta finalmente alzando in modo definitivo il velo sulle sue meccaniche e la sua componente tecnica: così, pochi giorni dopo il video che lo mostrava su console Xbox, ecco il gioco di ruolo di CD Projekt RED in azione in un gameplay anche su PlayStation 5 (in retrocompatibilità) e PlayStation 4 Pro.

Il video, che potete vedere di seguito, mostra diverse sequenze di gameplay, dai dialoghi ai veicoli agli inseguimenti votati all’azione e all’adrenalina, registrati sulla console neonata di Sony e sulla potenziata della vecchia generazione, PS4 Pro.

In una nota che accompagna il video, CD Projekt RED spiega:

Il video mostra Cyberpunk 2077 in tempo reale su PlayStation 4 Pro e PlayStation 5 in modalità retrocompatibilità. Il gameplay è tratto dal background Nomad, uno dei tre background selezionabili all’inizio della propria avventura in Cyberpunk 2077. Con l’azione nelle Badlands, l’area desertica che circonda Night City.

Nei giorni scorsi il gioco è stato grande protagonista delle notizie videoludiche: abbiamo infatti parlato anche dell’edizione PC, con i requisiti dettagliati per giocare con diversi target grafici – cosicché possiate capire fin dove potete spingervi con la vostra configurazione. Inoltre, abbiamo anche chiacchierato della longevità effettiva del titolo, sulla base della testimonianza di uno sviluppatore, mentre sembra che ci sia qualche copia leak in giro – motivo per cui dovete fare attenzione ai siti e i social che frequentate, per via del rischio spoiler.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Le copie PS4 e Xbox One saranno retrocompatibili su PS5 e Xbox Series X|S, mentre versioni appositamente next-gen sono attese per il 2021. Per conoscere il gioco davvero nel dettaglio non perdete la nostra gargantuesca anteprima dedicata al mondo di gioco e alle meccaniche di gameplay.