Cyberpunk 2077 mostrato per la prima volta su console: come gira su Xbox?

CD Projekt RED ha organizzato un episodio speciale di Night City Wire per mostrare, a sorpresa, la versione console di Cyberpunk 2077.

L’episodio speciale è stato trasmesso dalle ore 18:00 sul canale Twitch dello studio polacco ed è stato pubblicato anche su YouTube, come da video che vi mostriamo di seguito.

La diretta è stata anticipata da un tweet intorno alle 17:30, che spiegava come il video sarebbe stato pubblicato in mezz’ora da quella comunicazione.

In questo video gameplay di 10 minuti, Cyberpunk 2077 viene mostrato mentre gira su Xbox One X e Xbox Series X, ma questo non vuol dire che sarà questa la resa massima sulla macchina next-gen di Microsoft.

Il filmato è infatti girato sulla versione che arriverà nei negozi tra un mese, non quella potenziata dall’apposito upgrade next-gen in uscita nel 2021.

Night City Wire #5 rimane programmato per il prossimo 19 novembre, giorno in cui originariamente avrebbe dovuto venire lanciato il gioco.

Sarà un evento molto importante, come suggerito da CD Projekt RED a mezzo social, per cui se siete fan dello shooter RPG vi raccomandiamo di non perdervelo.

Tra gli argomenti previsti:

Johnny Silverhand , il personaggio interpretato da Keanu Reeves

, il personaggio interpretato da Keanu Reeves Musiche di Night City

Molto altro

Cyberpunk 2077 è in rampa di lancio per il 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, e in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S.