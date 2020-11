Cyberpunk 2077, ecco i requisiti per giocare su PC anche a 1080p e 1440p

Qualche settimana fa vi avevamo proposto i requisiti di sistema per giocare Cyberpunk 2077 su PC, che erano però molto “asciutti”: CD Projekt RED aveva infatti diramato quelli per le performance minime e quelli raccomandati, senza entrare troppo nel dettaglio. Adesso, tuttavia, abbiamo la possibilità di fornirvi i requisiti dettagliati, che vi mostrano di che configurazione avete bisogno per 1080p, per 1440p e per giocare con o senza ray-tracing.

Apprendiamo così che per giocare a impostazioni Alte a 1080p vi serviranno un i7-4790 o un AMD Ryzen 3 3200G, mentre la GPU dovrà essere una GTX 1060, una GTX 1060S o una Radeon RX 590. Se volete salire a 1440p a Ultra, invece, si parla di un i7-4790 e di una RTX 2060/Radeon RX 5700 XT. Per Ultra a 2160p, infine, i7-4790, RTX 2080S/RTX 3070/Ryzen 6800 XT.

Con il ray-tracing, invece, le configurazione vanno da Medio a 1080p con una RTX 2060 a Ultra a 2160p con una RTX 3080. Di seguito trovate l’infografica diramata dalla software house polacca con tutti i dettagli per ogni singolo target per giocare su PC.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 arriverà ufficialmente sul mercato il 10 dicembre prossimo, quando sarà lanciato non solo su PC ma anche su PS4, Xbox One e Stadia. Inoltre, con la retrocompatibilità sarà anche giocabile su PS5 e Xbox Series X. Avete già visto l’ultimo video gameplay pubblicato solo poche ore fa?