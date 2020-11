Quanto dura Cyberpunk 2077? Uno sviluppatore ci sta giocando da troppe ore

Un membro dello staff di CD Projekt RED ha fornito alcune interessanti coordinate riguardo all’effettiva durata di Cyberpunk 2077.

Finora, abbiamo soltanto saputo che la storia principale sarà teoricamente più breve rispetto a quella di The Witcher 3: Wild Hunt.

How it started How it's going pic.twitter.com/b4JL6bIVBf — Łukasz Babiel (@pjpkowski) November 21, 2020

Oggi invece, grazie ad un tweet del QA Lead Lukasz Babiel, veniamo a conoscenza di quanto tempo potremo spendere sullo shooter RPG dello studio polacco.

Babiel ha rivelato di aver trascorso oltre 175 ore in soltanto uno dei “Life Path” del gioco, i percorsi di vita che potremo scegliere in avvio di playthrough e che non solo determineranno il prologo (da dove partirà e altre sfumature) ma influenzeranno anche il titolo completo al punto da spingere a ricominciarlo daccapo per seconde sessioni.

In un tweet successivo, il responsabile del testing ha spiegato che la sua non è una run completista, ma ci sono ugualmente alcuni dettagli da scoprire.

«È solo uno dei miei playthrough a ritmo basso che ho in corso con la difficoltà più alta, dove gioco più stealth del solito, prendo tutto il loot, uso ogni funzione che il gioco ha da offrire», ha precisato.

Particolari importanti che svelano non solo quanto durerà il gioco, ma anche che ci saranno molteplici possibilità per approcciarne le caratteristiche principali.

In queste ore è scattato l’allarme spoiler, visto che ci sono già copie di Cyberpunk 2077 in giro, per cui prestate attenzione a quello che vi capiterà di vedere in rete fino al 10 dicembre.