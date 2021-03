Cyberpunk 2077 sta davvero per tornare su PlayStation Store

Proprio ieri Cyberpunk 2077 ha ricevuto la seconda, grande patch, volta a migliorare il gameplay e risolvere i molti bug della versione old-gen. Ora, nel corso di una chiamata degli investitori, lo sviluppatore CD Projekt RED ha reso noto che ora si aspetta che Sony decida (finalmente) di pubblicare nuovamente il gioco su PlayStation Store, dopo averlo rimosso per oltre 100 giorni dal catalogo.

«Abbiamo pubblicato diverse patch. Ne abbiamo appena pubblicata uno davvero grande ieri, oltre a diversi hotfix. Ognuno di questi aggiornamenti ci avvicina al ritorno su PS Store», ha reso noto Michał Nowakowski, SVP per lo sviluppo aziendale (via Kotaku).

«Tuttavia, la decisione finale spetta a Sony. Crediamo di essere più vicini al traguardo ora, ma ovviamente la scelta definitiva spetta a loro, quindi aspettiamo e vediamo», ha concluso Nowakowski.

Ricordiamo infatti che Sony ha rimosso Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store poco dopo l’uscita del gioco, a causa delle sue scarse prestazioni sulla console. Sia Sony che CD Projekt hanno offerto rimborsi completi, così come quasi tutti i rivenditori fisici e digitali poco tempo dopo.

Sempre nel corso della giornata di oggi, CD Projekt ha fatto il punto della situazione sul presente e sul futuro della compagnia, rivelando tra le altre cose anche l’apertura di CD Projekt RED Vancouver.

Ma non solo: il team ha anche discusso della possibilità di aver “congelato” il multiplayer di Cyberpunk 2077, oltre ad aver impostato la roadmap per il 2021 e il 2022, aprendo la possibilità a nuovi Tripla A sviluppati in concomitanza con espansioni dei loro giochi (qualcuno ha forse detto The Witcher 4?).

Cyberpunk 2077 è uscito il 10 dicembre scorso su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia.