Astrolabe Games e Frozen Lake Games hanno annunciato che Old School Rally, il racing game ispirato ai grandi classici del rally su PS1 come Colin McRae Rally, verrà rilasciato in versione completa il 10 luglio su PS4, PS5, Switch e PC.

Per celebrare l’annuncio, è stato pubblicato anche un nuovo trailer ufficiale, che trovate poco sotto.

Realizzato interamente da una sola persona, Old School Rally è descritto come una lettera d’amore ai giochi di rally a 32-bit (la PS1 la trovate su Amazon).

Il titolo propone una guida frenetica, precisa e gratificante, che punta tutto sull’abilità del giocatore.

Le gare si svolgono su tracciati di rally da tutto il mondo, tra sterrati, asfalto e neve, e con uno stile visivo volutamente retrò, che replica fedelmente l’estetica dell’era PlayStation.

«È un progetto nato dalla passione per i giochi arcade di guida di una volta» – dicono dal team – «e pensiamo che sia esattamente ciò che molti giocatori stavano aspettando da anni».

Uno dei punti di forza di Old School Rally è anche l’accessibilità tecnica. Il gioco gira perfettamente anche su sistemi datati: bastano un Intel Core 2 Duo a 1.6GHz, 2GB di RAM e una GPU come una Nvidia 6800 o una Intel HD3000 per farlo funzionare.

Per prestazioni migliori, sono consigliati un Core 2 Duo a 2.4GHz, 4GB di RAM e una scheda come la GTS240 o AMD HD5570. In ogni caso, si tratta di requisiti minimi che rendono il gioco perfetto per notebook e PC di fascia bassa.

Con uno stile grafico che ricorda davvero un titolo per PS1, Old School Rally strizza l’occhio ai nostalgici e si candida come il punto di riferimento per chi cerca un'esperienza di rally arcade, immediata, autentica e spensierata.

Se sei cresciuto a pane e Colin McRae, tieni d’occhio questo titolo: potrebbe sorprenderti più di quanto immagini.

Restando in tema, avete visto anche che c'è un survival horror in uscita che omaggia proprio l’era PS1?