Cyberpunk 2077, novità sui rimborsi: si espone Xbox

Gli sforzi di CD Projekt per migliorare Cyberpunk 2077 non sono passati inosservati dai platform holder dell’industria, al punto da aver spinto Microsoft a prendere una posizione in merito ai rimborsi.

A differenza di quanto era accaduto con la versione PlayStation di Cyberpunk 2077, Xbox aveva deciso di non rimuovere il titolo di CD Projekt dal proprio store, ma di consentire i rimborsi qualora venissero richiesti dagli utenti.

Solo pochi giorni fa il titolo è infatti tornato acquistabile su PlayStation Store, dopo un’attesa che sembrava quasi interminabile per i fan del gioco.

L’ultima patch è riuscita finalmente a far girare il gioco a 30 FPS fissi su PS4: questo risultato è stato però possibile dopo aver fatto sacrifici decisamente eccessivi.

Xbox tornerà ad applicare politiche di rimborso tradizionali per Cyberpunk 2077.

Microsoft ha voluto riconoscere allo studio polacco il grande impegno per cercare di rendere Cyberpunk 2077 il titolo di qualità che era stato promesso prima del lancio.

Per questo motivo ha dunque deciso di apportare un significativo cambiamento alla politica dei rimborsi, decidendo che presto le copie digitali di Cyberpunk 2077 saranno trattate esattamente come qualunque altro gioco.

Nella pagina di supporto ufficiale di Xbox, Microsoft ha infatti pubblicato un aggiornamento importante sull’ultimo titolo di CD Projekt, che vi riportiamo di seguito:

«Il team di CD PROJEKT RED continua a lavorare duramente per migliorare l’esperienza di Cyberpunk 2077 per i giocatori Xbox, e ha effettuato diversi aggiornamenti. In base a tali aggiornamenti, a partire dal 6 luglio Microsoft applicherà nuovamente i criteri di rimborso standard per i giochi digitali per tutti gli acquisti relativi a Cyberpunk 2077»

La casa di Redmond ha dunque ritenuto, probabilmente anche tenendo conto del ritorno su PlayStation Store, che non fosse più necessario applicare delle politiche di rimborso allargate per questo titolo.

CD Projekt ha infatti rilasciato tanti aggiornamenti, con fix specifici anche per le versioni Xbox: probabilmente bisognerà aspettare ancora prima che il gioco possa venire considerato all’altezza su tutte le piattaforme, ma gli sforzi non sono passati inosservati.

La patch 1.23 si è infatti dedicata principalmente a sistemare altri errori del gioco, tra cui alcuni che potevano avvenire esclusivamente con le versioni della console di Microsoft.

In ogni caso, Sony ha comunque sconsigliato ai propri utenti di giocarlo su PS4, chiedendo di acquistarlo solo se in possesso di PS4 Pro e PS5.

Una raccomandazione che è arrivata anche da CD Projekt stessa, che ha ammesso come la versione PlayStation 4 sia ancora afflitta da molti problemi.