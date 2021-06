Cyberpunk 2077 gira a 30 FPS fissi su PS4, ma con (troppi) sacrifici

Dopo l’ultimo aggiornamento rilasciato da CD Projekt, sembra che Cyberpunk 2077 riesca finalmente a girare a 30 FPS fissi su PS4.

Il lancio su PlayStation di Cyberpunk 2077 era stato infatti afflitto da diversi problemi a livello di performance, al punto da costringere Sony a rimuovere temporaneamente il titolo da PlayStation Store, per via delle troppe richieste di rimborso.

Come riportato da TheGamer, non sarebbe però ancora il momento di esultare di fronte alle prestazioni dell’ultimo gioco di CD Projekt, in quanto questo risultato è stato raggiunto facendo sacrifici eccessivi.

Lo Youtuber ElAnalistaDeBits ha infatti mostrato nel dettaglio la versione PS4 del titolo appena aggiornata, sottolineando come effettivamente non ci siano cali evidenti nella fluidità del gioco.

Sono stati necessari troppi sacrifici per permettere a Cyberpunk 2077 di girare a 30 FPS su PS4.

Tuttavia, chiunque osserverà il titolo in azione non potrà fare a meno di notare un dettaglio decisamente significativo: Night City è tremendamente spoglia.

Per riuscire a raggiungere 30 FPS fissi su Cyberpunk 2077, sembra infatti che CD Projekt abbia scelto di rimuovere quasi tutti i contenuti visibili per la città, come veicoli, pedoni ed altri dettagli dell’ambientazione.

Inoltre è evidente che l’ottimizzazione, pur con queste modifiche, non è ancora eccezionale: l’utente Twitter gautoz ha infatti riscontrato un fastidioso problema di pop-in.

Là par exemple, je suis arrivé avant le décor. pic.twitter.com/9hhO57YZAn — Tom Clancy's Gautoze – A Twitch Original (@gautoz) June 21, 2021

Probabilmente sarebbe dunque meglio che gli utenti PS4 aspettino pazientemente una nuova patch prima di provare questo titolo.

Non a caso, perfino Sony ha scelto di commentare pubblicamente la situazione legata a Cyberpunk 2077, sconsigliando pubblicamente ai propri utenti di giocarlo su PS4, e chiedendo loro di acquistarlo solo se in possesso di PS4 Pro o PS5.