Cyberpunk 2077, disponibile la patch 1.23: ecco cosa cambia

A sorpresa, CD Projekt ha appena comunicato con una nota ufficiale sul proprio sito di aver rilasciato la patch 1.23 di Cyberpunk 2077, che è dunque già disponibile per il download.

Gli autori di Cyberpunk 2077 negli ultimi giorni avevano anticipato che l’ultimo aggiornamento del gioco sarebbe arrivato a breve ed hanno effettivamente mantenuto la parola, apportando diversi cambiamenti al titolo.

CD Projekt aveva inoltre affermato come non ci si dovesse aspettare enormi cambiamenti da questa patch, dato che non avrebbe apportato modifiche maggiori al gioco.

Si tratta inoltre del primo aggiornamento reso disponibile dopo il tanto atteso ritorno del titolo su PlayStation Store.

La patch 1.23 di Cyberpunk 2077 è già disponibile.

Di seguito potete trovare dunque la lista completa dei cambiamenti apportati da CD Projekt nel loro ultimo RPG open world:

Missioni e mondo aperto

Space Oddity

Risolto un problema per cui l’obiettivo “Apri il pacco” poteva cambiare posizione.

Contratto: Questioni familiari

Risolto un problema per cui l’auto di Juliet poteva scomparire dopo aver completato la missione.

Risolto un problema di streaming in casa di Juliet.

Risolto un problema per cui risultava impossibile entrare in casa di Juliet se il giocatore non era in possesso di uno dei due requisiti attributo.

Il colpo

Risolto un problema per cui Jackie poteva passare attraverso il vetro.

Risolto un problema che impediva ad alcune guardie di attaccare il giocatore.

Risolto un problema per cui l’obiettivo “Cerca l’ufficiale dell’Arasaka” poteva restare attivo anche dopo il completamento.

Risolto un problema per cui il mech non appariva nell’atrio.

Risolto un problema per cui alcune guardie dell’Arasaka potevano compenetrare la porta.

Risolto un problema per cui alcune guardie potevano apparire davanti agli occhi del giocatore.

Risolto un problema per cui il corpo dell’ufficiale dell’Arasaka poteva risultare inaccessibile, rendendo impossibile al giocatore trovare lo shard e bloccando l’avanzamento.

Nomade

Rimosse alcune icone di pulsanti non necessarie.

La caccia

L’audio del notiziario contenuto nello shard di River viene ora riprodotto.

The Beast In Me

Risolto un problema che poteva impedire l’avanzamento se il giocatore si separava troppo presto da Claire dopo la corsa di Santo Domingo.

Queen of the Highway

Risolto un problema per cui il Basilisk poteva compenetrare alcuni alberi.

Down on the Street

Risolto un problema che, durante la conversazione con Wakako, impediva la comparsa di opzioni di dialogo relative alla missione.

Forward to Death

Fumo e polvere non sfarfallano più mentre si guida il Basilisk.

Contratto: Addio, Night City

Risolto un problema che poteva impedire l’avanzamento dopo aver salvato Bruce, se il giocatore chiamava Delamain.

Path of Glory

Risolto un problema che poteva causare il blocco di V nell’AV, se il giocatore si trovava nel luogo di atterraggio prima dell’arrivo del veicolo.

Contratto: Niente fixer

Risolto un problema che poteva impedire di aprire la porta del garage di Dakota alla fine della missione.

Risolto un problema per cui Iris poteva teletrasportarsi anziché camminare.

Contratto: Situazione surriscaldata…

Risolto un problema per cui l’auto del fixer poteva proseguire diritta all’incrocio anziché svoltare a destra.

Risolto un problema per cui il comando relativo all’utilizzo di refrigerante su 8ug8ear poteva restare selezionabile quando la si scollegava, interrompendo l’animazione.

Risolto un problema per cui risultava impossibile sollevare 8ug8ear.

Risolto un problema per cui i PNG potevano apparire sottoterra, impedendo l’avanzamento.

Contratto: Mai vendere la pelle dell’orso…

Risolto un problema per cui le notifiche da Regina relative a questo contratto potevano apparire durante Il colpo.

Risolto un problema per cui era possibile collegarsi al computer dopo aver fallito la missione per distruzione del furgone, bloccando l’avanzamento.

Risolto un problema che poteva bloccare l’avanzamento all’obiettivo “Vai al complesso della Revere Courier Services”.

Avvistamento di cyberpsicopatico: Dove i corpi cadono a terra

Risolto un problema per cui, dopo avere ottenuto le informazioni, non compariva l’obiettivo successivo che prevede di inviarle a Regina.

Avvistamento di cyberpsicopatico: Parole al vento

Risolto un problema per cui, dopo avere ottenuto le informazioni, non compariva l’obiettivo successivo che prevede di inviarle a Regina.

I Fought the Law

Risolto un problema per cui River non era presente al luogo d’incontro prima di entrare nel Red Queen’s Race.

Gioco

Risolto un problema per cui, uccidendo un PNG e rubando la sua auto, il corpo poteva restare incastrato nel veicolo.

Adam Smasher non subisce più danni durante le animazioni tra le sue fasi d’attacco.

Risolto un problema per cui posare il corpo di un PNG causava troppa distruzione.

Il cyberware CataResist ora dovrebbe funzionare correttamente.

Grafica

Corretto l’aspetto spettrale di Johnny in varie missioni.

Risolti vari problemi di compenetrazione degli abiti dei PNG.

Corretto l’aspetto delle rocce nelle Badlands.

Il recupero

Risolto un problema per cui uno dei Maelstrom restava in posizione a T.

Stabilità e prestazioni

Risolti vari crash relativi ad animazioni, interfaccia, scene, fisica e gioco.

Implementati miglioramenti di ottimizzazione e gestione della memoria (riducendo il numero di crash) in vari sistemi.

Varie ottimizzazioni per la CPU delle console.

Migliorie relative a memoria e I/O che riducono i casi di apparizione di PNG con aspetto identico nella stessa zona e streaming migliorato.

Specifico per PC

Risolto un problema che impediva di cliccare sul pulsante Potenzia in risoluzione 1280×720.

Risolto un problema per cui, passando dalla modalità in finestra a quella a schermo intero con Alt+Invio, il gioco non rispondeva ai comandi.

[Steam] Impostando la lingua del gioco predefinita, viene ora selezionata quella del client Steam.

Ora viene visualizzato un messaggio che chiede di verificare l’integrità dei dati del gioco quando vengono rilevati dati incompleti o corrotti.

Specifico per Xbox

Risolto un problema per cui, uscendo durante la dissolvenza finale di una scena, il gioco poteva smettere di rispondere ai comandi.

Risolto un problema per cui il menu di pausa si apriva nuovamente da sé, se la guida Xbox e il menu di pausa venivano chiusi in rapida successione.

Come era già stato anticipato dagli sviluppatori, si tratta principalmente di ulteriori bugfix e di miglioramenti alla stabilità del gioco, prendendo dunque in particolare considerazione le versioni PC e Xbox.

Non c’è invece traccia dei cambiamenti relativi ad una stabilizzazione della versione PlayStation: gli utenti delle console Sony dovranno probabilmente aspettare la prossima patch per modifiche mirate alla propria versione.

In ogni caso, lo studio polacco sta dimostrando ancora una volta come stia cercando di rendere Cyberpunk 2077 un titolo di cui lo studio possa davvero definirsi orgoglioso, come già accaduto per la serie The Witcher.

L’aggiornamento 1.23 è scaricabile da ora su tutte le piattaforme disponibili: naturalmente se dovessero esserci ulteriori novità su questa o ulteriori patch del titolo, vi terremo costantemente aggiornati sulle nostre pagine.

La patch 1.23 non risolve dunque i problemi relativi alla versione PS4 attualmente sconsigliata da Sony, che raccomanda di giocarlo solo su PS4 Pro e PS5.

Come accennato in apertura, il titolo è recentemente tornato su PlayStation Store dopo che CD Projekt è finalmente riuscita a rispettare i requisiti che erano stati imposti loro da Sony.

Anche Sony aveva commentato la vicenda, sottolineando come la decisione di rimuovere Cyberpunk 2077 dal proprio store sia stata molto difficile da prendere.