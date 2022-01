Cyberpunk 2077 non è ancora next-gen, ma qualcuno lo ha reso più immersivo

CD Projekt RED dovrebbe essere molti vicina dal rilasciare (finalmente) le attesissime versioni next-gen di Cyberpunk 2077, sebbene ad oggi manchi ancora una data ufficiale.

L’update dedicato al gioco non è infatti ancora al momento disponibile, sebbene alcuni recenti aggiornamenti lascerebbero intendere che il tutto sia ormai imminente.

Il noto portale SteamDB ha infatti evidenziato che la build PC di Cyberpunk 2077 ha ricevuto un nuovo misterioso aggiornamento, forse legato proprio alla nuova versione in arrivo.

Questo, unito al fatto il CEO Adam Kiciński aveva in precedenza annunciato come le versioni next-gen sarebbero arrivate durante il primo quadrimestre del 2022. Nell’attesa, qualcuno ha però deciso di mettere mano alla versione PC del gioco per risolvere un “problema” che ne minava l’immersività generale.

Come riportato anche da Wccftech, una mod di Cyberpunk 2077 che è stata condivisa online questa settimana e chiamata “Improved Traffic_NPCs Draw Distance and Density” fa esattamente ciò che il nome suggerisce.

Più nel dettaglio, questa è stata pensata per aumentare la cosiddetta draw distance del traffico e dei vari NPC presenti nella mappa, offrendo così una sensazione di immersione seriamente più elevata.

La mod funziona alla grande con “Hide Distant 2D Cars”, la modifica che a sua volta nasconde i LOD 2D delle auto che di solito si vedono in lontananza.

Con l’aumento della densità, tuttavia, le prestazioni generali del gioco possono peggiorare, come si vede in un video condiviso su YouTube da THZULTRA e che potete visionare poco sotto.

La mod di Cyberpunk 2077 “Improved Traffic_NPCs Draw Distance” può essere scaricata da Nexus Mods, nel caso vi possa interessare.

Nelle ultime settimane qualcuno ha deciso in ogni caso di immaginare il gioco nella next-gen, mostrando il titolo CD Projekt al massimo delle sue possibilità tecniche.

Ma non solo: a dicembre 2020, qualcuno ha rilasciato una mod che introduce una varietà di miglioramenti, come un sistema di metropolitana completamente funzionante.

Infine, avete letto che un altro giocatore di Cyberpunk 2077 ha aperto una misteriosa porta presente a Night City, la quale nasconde però un’altra sorpresa alquanto sgradita?