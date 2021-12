Cyberpunk 2077, le metropolitane di Night City tornano a “funzionare”

Una delle feature maggiormente pubblicizzate prima del lancio di Cyberpunk 2077 era la possibilità di poter utilizzare le metropolitane per poter viaggiare a Night City, fornendo non solo una possibilità di viaggio rapido ma anche garantendo di godere di una bellissima visuale.

Sfortunatamente, i giocatori non hanno potuto utilizzare questa particolare feature, nonostante fosse stata promessa anche con diversi artwork promozionali: CD Projekt fu costretta a rimuoverla da Cyberpunk 2077 per motivi, plausibilmente, logistici.

Alla fine, proprio come accaduto per risolvere il problema dei combattimenti ingiustificati, i fan hanno deciso di prendere in mano la situazione e di far funzionare la metropolitana una volta per tutte.

Come riportato da PC Gamer, i modder hanno finalmente «aggiustato» la metro di Night City, consentendo ai giocatori di poter viaggiare come non hanno mai potuto fare prima.

Gli utenti PC potranno dunque scaricare da oggi una nuova mod che consentirà di accedere a ben 19 stazioni della metro, grazie alla nuova feature perfettamente integrata con i controlli e l’interfaccia grafica del gioco.

I giocatori di Cyberpunk 2077 potranno inoltre scegliere se godersi il viaggio in prima o in terza persona: quest’ultima visuale è particolarmente apprezzabile nel caso vogliate godervi Night City da una nuova prospettiva.

Per poterla utilizzare, basterà che i giocatori si dirigano a uno dei punti di viaggio rapido della metro presenti sulla mappa, per poi interagire con i cancelli: a quel punto si potranno utilizzare i pulsanti per cambiarsi di posto, ascoltare la musica e tenere d’occhio il tragitto e i segnali delle fermate.

Un’aggiunta che contribuisce sicuramente ad aumentare l’immersione dei giocatori e che farà le gioie di chi avrebbe voluto vedere la metropolitana sviluppata da CD Projekt: potete scaricare la mod su NexusMods al seguente link e seguendo le relative istruzioni.

Night City non avrà lo stesso livello di dettaglio della città di The Matrix Awakens, ma utilizzare questa mod dovrebbe rendere i vostri viaggi molto più spettacolari.

Proprio le promesse non mantenute di CD Projekt sono state al centro di una causa legale con i suoi investitori, risolta ufficialmente con una sanzione salatissima per gli sviluppatori.