La versione next-gen di Cyberpunk 2077 sarà così? Un video fa sognare

Cyberpunk 2077 è tra i titoli più discussi di tutti i tempi, sebbene da tempo i giocatori attendono di poter mettere le mani sulla versione per console next-gen (anzi, current-gen a dirla tutta).

Al netto della versione PC del gioco, quasi priva di problemi gravi, le edizioni PS4 e Xbox One sono state invece attanagliate da bug e glitch di vario tipo.

Nelle ultime settimane qualcuno ha deciso di immaginare il gioco nella next-gen, a cui ora si aggiunge un altro video realmente sorprendente che mostra il titolo CD Projekt al massimo delle sue possibilità tecniche.

Come riportato anche da Wccftech, un nuovo video in 4K pubblicato da Digital Dreams mostra il gioco in esecuzione con la draw distance aumentata di 10 volte rispetto alla versione vanilla, oltre ad altre 50 mod.

Mentre l’aumento della distanza riguarda solo i PNG e i veicoli (comportando però alcuni problemi visivi), la Night City appare però decisamente magnifica oltre che tremendamente realistica.

Trovate il video da mascella per terra poco sotto, nel player dedicato:

Ovviamente, non è chiaro se la qualità della versione per piattaforme di nuova generazione sarà davvero simile a quanto visto nel filmato in questione: la speranza dei giocatori è che ci si avvicini il più possibile.

Cyberpunk 2077 arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S quest’anno, sebbene al momento manchi una data di uscita precisa.

La community di modding del gioco è stata in ogni caso piuttosto attiva sin dall’uscita del gioco nel dicembre 2020, rilasciando mod che introducono una varietà di miglioramenti e persino nuove caratteristiche (come un sistema di metropolitana completamente funzionante).

Ma non solo: avete letto che un giocatore di Cyberpunk 2077 ha aperto una porta misteriosa a Night City, la quale nasconde però un’altra sorpresa inaspettata?

Infine, nelle ultime settimane un gran numero di giocatori ha deciso di riempire Steam con recensioni positive nei confronti del titolo di CDPR.