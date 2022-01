Cyberpunk 2077, versioni next-gen in arrivo? C’è un update importante

CD Projekt potrebbe aver fatto un primo importante passo per l’arrivo delle attesissime versioni next-gen di Cyberpunk 2077: la build del titolo è stata infatti aggiornata.

L’update non è al momento disponibile pubblicamente ed è accessibile solo agli sviluppatori, ma resta il fatto che è la prima volta che Cyberpunk 2077 viene aggiornato dopo tanti mesi, dopo un periodo in cui le patch sono arrivate con un ritmo incredibile.

Appare importante sottolineare come questa notizia sembri confermare le parole del CEO Adam Kiciński, che in precedenza aveva già annunciato come le versioni next-gen sarebbero arrivate durante il primo quadrimestre.

Come riportato da DualShockers, CD Projekt non aggiornava questo ambizioso titolo addirittura da ottobre 2021, con l’ultima patch ufficiale che è stata invece resa disponibile nel mese di settembre.

Il noto portale SteamDB ha però evidenziato che il 14 gennaio 2022 la build PC di Cyberpunk 2077 abbia ricevuto un nuovo misterioso aggiornamento: pur non essendo accessibile pubblicamente, questo update ha reso evidente come CD Projekt si stia preparando a un importante evento.

Gli indizi sono tutti per le versioni next-gen che, salvo improvvisi rinvii, dovrebbero essere lanciate a breve, ma resta sempre l’alternativa di un possibile grande aggiornamento in fase di sviluppo.

In ogni caso, a questo punto sembra ormai fortemente probabile potersi aspettare nelle prossime settimane ulteriori novità dagli sviluppatori sulle novità previste per questo ambizioso RPG, dopo il grande lavoro compiuto per risolvere gli ormai noti problemi del lancio.

In questo momento non sono arrivate ulteriori comunicazioni ufficiali da parte del team di sviluppo, motivo per il quale non è dato sapere se stiano davvero arrivando con certezza le versioni next-gen: naturalmente, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità sulla questione, non appena scopriremo cosa significhi la nuova build per il futuro di questa avventura.

Nell’attesa che CD Projekt sveli ufficialmente le novità in arrivo, un video ha già anticipato come potrebbero essere le versioni next-gen di Cyberpunk 2077.

E se alla fine dovesse essere necessario attendere ancora qualche settimana per queste edizioni, presto potrete consolarvi con la modalità VR.