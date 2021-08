Cyberpunk 2077 “migliora” l’abbigliamento (ma ad una condizione)

I capi d’abbigliamento presenti su Cyberpunk 2077 oltre a potenziare l’armatura del protagonista, solitamente, non consentono di avere molti altri vantaggi se non si considerano le modifiche estetiche.

Alcuni utenti particolarmente appassionati dei giochi di ruolo erano dunque rimasti delusi da un mancato approfondimento dell’inventario: un fan di Cyberpunk 2077 ha però deciso di intervenire personalmente, realizzando una mod in grado di aggiungere bonus specifici.

Non è la prima volta che i fan decidono di migliorare da soli il titolo di CD Projekt: un’ulteriore modifica permette di ascoltare la musica ovunque, dato che normalmente sarebbe possibile farlo solo all’interno dei veicoli.

Altri fan hanno invece deciso di restaurare una delle meccaniche tagliate dal gioco, offrendo la possibilità di fare nuovamente un parkour futuristico.

Come riportato da Eurogamer.net, l’utente TilW ha reso disponibile la mod StreetStyle – Immersive Fashion System, in grado di aggiungere maggiore profondità ai vestiti di Night City, abbinandoli agli skill check del gioco.

Questo significa che, dopo aver installato questa modifica, l’abbigliamento di Cyberpunk 2077 sarà in grado di fornire bonus anche ad abilità come Forza, Riflessi ed Intelligenza, con un valore che va da uno a cinque per ogni categoria.

I bonus non sono stati scelti casualmente, ma saranno realistici per il tipo di equipaggiamento selezionato: per esempio, gli abiti da Netrunner saranno in grado di fornire un boost all’Intelligenza, ma non aiuteranno molto con la Forza ed i Riflessi, non essendo studiati per il combattimento.

La mod Streetstyle si adatta inoltre alla partita in corso, per non rendere il gioco potenzialmente troppo facile: questo significa che gli skill check saranno modificati per tenere conto della presenza di questi equipaggiamenti.

Tra le tante novità presenti all’interno di questa modifica, c’è anche una feature che stimola gli utenti a vestirsi in maniera consistente: se si sceglierà l’equipaggiamento appartenente allo stesso gruppo, si riceveranno dei bonus considerevoli alle abilità.

Se siete curiosi di vedere questa mod in azione, non dovrete fare altro che dirigervi sulla pagina ufficiale di NexusMods e seguire le istruzioni, assicurandovi di non avere installato ulteriori modifiche che potrebbero andare in conflitto.

I fan hanno recentemente attaccato la campagna social di Cyberpunk 2077 che svela statistiche sulle partite, decidendo di svelare quelli che sarebbero i «veri numeri».

Gli sviluppatori sono comunque al lavoro su una nuova grande patch: al momento è ancora in fase di testing, ma è già stata caricati sui grandi store PC.

In attesa che l’ultimo aggiornamento venga rilasciato ufficialmente, sono già spuntati i primi indizi sull’ambientazione della prima espansione di Cyberpunk 2077.