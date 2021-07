Cyberpunk 2077, arriva una novità per ascoltare la musica ovunque

Nonostante il lavoro costante fatto da CD Projekt per aggiornare costantemente Cyberpunk 2077, alcune feature assenti hanno spinto i fan a intervenire personalmente per migliorare il titolo.

Un modder ha dunque deciso di aggiungere una radio portatile su Cyberpunk 2077: questa meccanica servirà a permettere di poter ascoltare tutte le musiche in qualunque area di Night City, senza trovarsi necessariamente all’interno di un veicolo.

I fan sono costantemente al lavoro non solo per provare a migliorare ulteriormente il titolo, ma anche per reintrodurre alcune feature che erano state tagliate.

La situazione ha causato molto malcontento tra i tanti appassionati, al punto da aver attaccato la campagna pubblicitaria di Cyberpunk 2077, svelando altre statistiche.

Come riportato da Game Rant, lo youtuber chombatatra ha realizzato una mod specifica per tutti quegli utenti che desiderino ascoltare la musica del titolo di CD Projekt anche a piedi.

Su Cyberpunk 2077 non è infatti possibile scegliere quali brani musicali ascoltare fuori dai veicoli e, trattandosi di uno degli aspetti migliori dell’intera produzione, i fan avrebbero desiderato essere liberi di sentirli ovunque.

Normalmente, è infatti possibile ad accedere ai tantissimi brani del titolo solamente a bordo di un’automobile o una motocicletta: come potete vedere dal video, la mod riesce a rimuovere questa limitazione offrendo una vera radio portatile:

Se vorrete scaricare e installare anche voi questa mod, basterà semplicemente dirigervi alla pagina ufficiale su NexusMods e seguire accuratamente le istruzioni.

La mod è attualmente in lavorazione e presenta ancora qualche piccolo problema da risolvere: per esempio, la qualità sonora stessa è inferiore rispetto a quella presente all’interno dei veicoli.

Tuttavia si tratta di un ottimo compromesso per avere a disposizione tutte le musiche del gioco in ogni momento, in attesa che magari CD Projekt stessa decida di implementare questa feature ufficialmente.

I fan hanno infatti scoperto che è in arrivo una nuova grande patch: attualmente sarebbe in fase di test ma è già disponibile sui server dei principali store PC.

Il datamine dei file di gioco già disponibili avrebbe inoltre svelato i primi indizi sull’ambientazione della prima espansione e sulle nuove missioni da affrontare.

L’impegno degli sviluppatori è stato premiato con il ritorno su PlayStation Store, dove è riuscito a diventare il gioco più venduto nonostante le avvertenze di Sony.