Cyberpunk 2077, quando arrivano i DLC gratis? Saltata la finestra di lancio

Il lancio di Cyberpunk 2077, l’ultimo grande titolo di CD Projekt, sicuramente non è stato dei migliori a causa dei diversi bug e problemi che hanno condizionato il prodotto videoludico.

Negli ultimi mesi la compagnia si è però impegnata per garantire un costante supporto a Cyberpunk 2077, rilasciando molteplici patch che permettessero di migliorarne la giocabilità, soprattutto per quanto riguarda le versioni PS4 e Xbox One.

A causa della situazione al day-one, Sony è stata spinta perfino a rimuovere il titolo da PlayStation Store: recentemente è però tornato disponibile all’acquisto, con la particolare conseguenza di aver aumentato anche le vendite delle copie fisiche.

La stessa CD Projekt si è definita ormai soddisfatta della stabilità raggiunta da Cyberpunk 2077, anche se il lavoro per l’ottimizzazione non è certamente finito qui.

In particolare, come ricorda Game Rant, in una prima roadmap iniziale il team polacco aveva promesso che sarebbero arrivati DLC gratis intorno alla metà dell’anno, mentre le versioni next-gen vere e proprie sarebbero uscite solo intorno alla fine del 2021.

Evidentemente il lavoro di ottimizzazione di Cyberpunk 2077 deve aver richiesto più tempo del previsto agli sviluppatori, dato che a luglio 2021 non c’è ancora alcuna traccia dei contenuti aggiuntivi gratuiti che erano stati promessi.

Bisogna comunque sottolineare che CD Projekt probabilmente aveva previsto che non sarebbero riusciti a mantenere la promessa, dato che una roadmap più recente aveva indicato un generico 2022 sia per le versioni next-gen che per i DLC gratis.

Trattandosi, secondo quanto dichiarato dal team di sviluppo, di piccoli contenuti gratuiti, è probabile che CD Projekt stia preferendo concentrarsi su una maggiore ottimizzazione del titolo, prima di pensare alla produzione dei DLC promessi.

Di conseguenza, non abbiamo al momento alcuna certezza su quando arriveranno, rendendo molto probabile che possano arrivare addirittura il prossimo anno.

I fan dovranno dunque avere ancora un po’ di pazienza prima di scoprire quando arriveranno i contenuti aggiuntivi gratis: ovviamente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena scopriremo le ultime novità in merito.

Gli aggiornamenti rilasciati da CD Projekt hanno convinto anche Xbox, che da oggi ha deciso di tornare alle vecchie modalità di rimborso disponibili su tutti i giochi.

Dopo l’ultima patch, Cyberpunk 2077 riesce finalmente a girare a 30fps anche su PS4, pur essendo necessari dei sacrifici troppo importanti.

In ogni caso, resta da capire quale sia la vera natura dei DLC gratis: i fan naturalmente si augurano che possano restaurare alcuni contenuti tagliati, disponibili in una versione senza patch.