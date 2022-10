Cyberpunk 2077, il ritorno di fiamma è clamoroso con un mese da record

Cyberpunk 2077 è risorto dalle ceneri dopo l’arrivo di Edgerunners, la serie animata su Netflix, e il ritorno di fiamma non sembra volersi arrestare.

L’epopea cyberpunk di CD Projekt Red, che potete acquistare su Amazon, sta vivendo un vero e proprio percorso di redenzione in queste settimane.

Un vero e proprio trionfo che non ha potuto non emozionare gli stessi sviluppatori, che hanno commentato la situazione attuale con evidente gioia.

Con una media di un milione di giocatori attivi al giorno, il titolo di CD Projekt Red è tornato ad essere molto popolare, quasi come al lancio.

E il trend positivo non sembra arrestarsi perché, come ha svelato CD Projekt Red su Twitter, i numeri di Cyberpunk 2077 sono molto alti.

Con un milione di giocatori attivi al giorno pensavamo che avremmo visto il picco più alto del gioco, ma non è così.

Perché questi numeri sono andati avanti per un intero mese, con un milione di utenti attivi al giorni negli ultimi 30 giorni.

«1 milione di giocatori attivi ogni giorno per quattro settimane di seguito» ha commentato CDPR dai suoi canali: «Night City è sicuramente fiorente! La vostra passione e il continuo supporto ci lasciano senza parole. Grazie, Choom!»

Chissà per quanto altro tempo continuerà ancora questa striscia positiva di Cyberpunk 2077, che per ora noi, insieme a CD Projekt Red, ci stiamo godendo.

Per esempio non ci sarà una seconda stagione di Edgerunners ad aiutare nuovamente la popolarità del gioco. Almeno per ora, infatti, la serie Netflix non avrà un sequel.

Il quale avrà invece lo stesso Cyberpunk 2077, che dopo la prima espansione annunciata (Phantom Liberty) avrà prima o poi anche un sequel vero e proprio.

Phantom Liberty, la prima espansione ufficiale del titolo di CD Projekt Red, avrà dalla sua tantissimi contenuti inediti e nuove zone di Night City. Ma anche nuovi personaggi, e uno di questi sarà interpretato da Sasha Grey.