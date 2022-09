Cyberpunk 2077 è risorto: ci sono un milione di giocatori attivi al giorno

Possiamo dire che Cyberpunk 2077 ha decisamente trovato il suo riscatto, perché ora ha un numero di giocatori attivi al giorno altissimo.

Il titolo di CD Projekt Red, che potete trovare su Amazon, è stato forse il simbolo dell’industria videoludica, e un caso che ricorderemo per molti anni.

I problemi al lancio sono ormai noti, così come il silenzio che c’è stato in tutto questo tempo, ma ora tenta il rilancio con il DLC recentemente annunciato.

Ma di recente Cyberpunk 2077 ha avuto un rilancio molto vigoroso, perché i giocatori sono tornati a popolare Night City in massa, per un motivo preciso.

Dopo tutto questo tempo il titolo di CD Projekt Red è tornato ad essere il titolo di tendenza, con una media di un milione di giocatori attivi al giorno.

Come riporta PC Gamer, il trend positivo degli ultimi giorni sta continuando ed è ormai stabile, per la gioia del team polacco.

Un milione di giocatori attivi al giorno su tutte le piattaforme ovviamente, ma che dimostrano quanto la serie Netflix ispirata al franchise, Edgerunners, abbia influito pesantemente.

Stando ai dati diffusi da Steamcharts il picco di rinnovato interesse coincide proprio con l’uscita dell’anime su Netflix, ed è stato confermato nei giorni successivi.

Il numero medio di giocatori simultanei di Cyberpunk è più che raddoppiato nell’ultimo mese, da 10.411 ad agosto a 22.911 negli ultimi 30 giorni. Il numero massimo di giocatori simultanei è ancora più alto, da 18.695 ad agosto a 89.387 negli ultimi 30 giorni.

È ben diverso dal numero di giocatori strabilianti al lancio, che a dicembre 2020 su PC era 332.395 e ha raggiunto il picco di oltre 830.000, ma rappresenta la migliore prestazione di Cyberpunk 2077 da febbraio 2021 ad oggi.

CD Projekt Red deve ringraziare Netflix quindi, con Edgerunners che ha fatto da traino per il gioco ed è stato fatto anche “rivivere” all’interno della Night City videoludica.

Un trend positivo che va sfruttato il più possibile, anche perché il futuro di Cyberpunk 2077 per ora si prospetta cupo come la città in cui è ambientato.