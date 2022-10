Cyberpunk 2077 accoglie Sasha Grey, interpreterà un personaggio inedito

Cyberpunk 2077 si prepara ad accogliere un’altra celebrità, perché Sasha Grey sarà protagonista del futuro del titolo di CD Projekt Red.

Night City dovrà fare spazio da un altro personaggio, oltre a quelli che avete potuto già scoprire nell’avventura principale (che potete acquistare su Amazon).

Dopo aver accolto il Johnny Silverhand di Keanu Reeves, attore che ha apprezzato molto il lavoro fatto sul gioco così come le mod erotiche con lui come protagonista.

Che verrà accompagnato da Sasha Grey, ex-attrice di film per adulti ora streamer a tempo pieno con una passione per la musica (è anche una DJ), che sarà tra i nuovi personaggi del DLC Phantom Liberty.

Effettivamente la voce che avevamo sentito nel video pubblicato qualche giorno fa da CD Projekt Red (lo trovate poco più sotto) ci sembrava familiare, ma aspettavamo una conferma.

Che è arrivata dalle pagine di PC Gamer, che afferma la presenza di Sasha Grey come voce di uno dei nuovi personaggi di Cyberpunk 2077.

La streamer interpreterà Ash, una nuova DJ di Night City che sta tentando di avviare la sua nuova radio: 89.7 GrowlFM.

La stazione radio farà il suo ingresso insieme all’espansione Phantom Liberty e, oltre al ruolo di vocalist, non sappiamo se il personaggio di Ash sarà in qualche modo legato anche a qualche missione secondaria.

Sasha Grey ha retwittato il cinguettio originale di CD Projekt Red, relativo ad un concorso musicale rivolto alla community (ve ne abbiamo parlato qualche giorno fa) che coinvolge proprio la nuova stazione radio.

Ecco il video con la voce familiare a cui accennavamo:

È interessante che sia stata scelta proprio lei che, come detto, ha avuto una carriera musicale come DJ, per diventare la nuova voce di Night City.

Aldilà delle sue carriere precedenti, Sasha Grey ha dimostrato in più di una occasione di essere un’avida videogiocatrice nel suo canale Twitch, che ormai è una istituzione.

Nel frattempo il mondo di CD Projekt Red si espande ancora con un romanzo, annunciato a sorpresa, che racconterà storie inedite.

Ma il futuro risiede in Orion, il prossimo progetto del team polacco che avrà un numero di sviluppatori esorbitante.