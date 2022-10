Cyberpunk Edgerunners Stagione 2 si farà? Risponde il producer

Cyberpunk Edgerunners ha sicuramente rappresentato un gran bella sorpresa per tutti i fan di Cyberpunk 2077, al netto di ogni critica verso il gioco.

Il gioco di ruolo, che potete recuperare su Amazon, ha infatti da poco ricevuto una serie animata Netflix davvero valida e dotata di uno stile estetico molto ricercato.

Nella nostra recensione dello show vi abbiamo del resto raccontato che «lo sforzo congiunto di CD Projekt RED e Studio Trigger ha sicuramente dato i frutti sperati: Cyberpunk Edgerunners è eccezionale sia per quanto riguarda l’animazione che lo stile scelti, grazie anche a una storia che non sfigurerebbe nel videogioco originale.»

Ora, dopo che i fan si sono dilettati a creare mod di ogni genere dedicate proprio a Edgerunners, gli appassionati vogliono sapere se la serie riceverà mai una seconda stagione. A quanto pare, è arrivata una risposta ufficiale, e non è delle migliori.

Come riportato anche da VGC, il produttore di Cyberpunk Edgerunners ha infatti dichiarato che al momento non è prevista una Stagione 2.

In una recente intervista con Famitsu, è stato chiesto a Satoru Honma – country manager di CD Projekt RED per il Giappone – se il clamore nei confronti dello show avrebbe prima o poi portato alla realizzazione di una seconda stagione.

La serie anime di 10 episodi è stata pubblicata su Netflix il 13 settembre e l’accoglienza della critica è stata ampiamente positiva. Ciò nonostante, Honma ha risposto che non ci sono mai stati piani per continuare la storia.

«Personalmente, vorrei continuare a lavorare con gli studi giapponesi per produrre altri anime in futuro, anche perché abbiamo ricevuto un ottimo feedback», ha spiegato Honma.

E ancora: «Tuttavia, tanto per essere chiari, Cyberpunk Edgerunners è stato pianificato come un’opera standalone, quindi non esiste la frase ‘in realtà stiamo lavorando dietro le quinte alla Stagione 2’. Anche se potessimo realizzare altri anime in futuro, non so se si tratterebbe della seconda stagione dello show o di qualcosa di completamente diverso».

Cyberpunk Edgerunners è stato realizzato dalla società di animazione Studio Trigger di Tokyo, diretto da Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) e con una colonna sonora originale composta da Akira Yamaoka (Silent Hill).

Restando in tema, un modder di Cyberpunk 2077 ha da poco creato un sistema per instillare la temuta Cyberpsicosi vista in Edgerunners nel giocatore.