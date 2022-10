Cyberpunk 2077 avrà un sequel, è ufficiale: ecco i dettagli

CD Projekt Red sta lavorando alla grandissima ai suoi progetti tra cui Cyberpunk 2077 che avrà ufficialmente un sequel.

Dopo tanto vociferare delle ultime settimane il discusso titolo di fantascienza, che potete recuperare su Amazon, avrà ufficialmente un seguito.

Insieme al già annunciato Phantom Liberty, DLC di storia tanto atteso che è stato annunciato qualche tempo fa.

Cyberpunk 2077 sta vivendo un ritorno di fiamma importante ultimamente, e lo studio polacco ha approfittato di questo rinnovato momento di gloria per sfoderare una serie di annunci.

Era nell’aria che Cyberpunk 2077 potesse avere un sequel, e CD Projekt Red l’aveva fatto intendere in qualche modo, ma ora è ufficiale.

In una lunghissima nota di produzione sul futuro del team polacco, è stato annunciato Orion, nome in codice del sequel vero e proprio.

Orion is a codename for our next Cyberpunk game, which will take the Cyberpunk franchise further and continue harnessing the potential of this dark future universe. pic.twitter.com/JoVbCf6jYZ — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) October 4, 2022

«Orion è un nome in codice per il nostro prossimo gioco di Cyberpunk, che porterà avanti il franchise Cyberpunk e continuerà a sfruttare il potenziale di questo oscuro universo futuro.»

Inutile dire che non ci sono altri dettagli su questo sequel se non che, appunto, esiste.

Contestualmente CD Projekt Red ha anche reso noto un piccolo aggiornamento sul citato Phantom Liberty, che tornerà a far giocare i fan a Cyberpunk 2077 in attesa del sequel.

Il DLC è sviluppato da uno dei team interni, composto da più di 350 persone, attualmente è nella fase di produzione finale ed è sempre destinato per il 2023 su console next-gen.

Curiosamente, poco fa i fan si erano prodigati in una petizione per avere un ulteriore DLC di Cyberpunk 2077, come era stato promesso. Chissà come la prenderanno.

Per ora rimane l’intenzione di CD Projekt Red di lasciare che Phantom Liberty sia l’ultimo contenuto di storia del gioco. Ora sappiamo che il franchise si espanderà in altri modi, e anche come.

Per non parlare di Edgerunners, la fortunatissima serie Netflix che è riuscita a far vendere oltre 20 milioni di copie a Cyberpunk 2077.